Das Ausgabeprogramm 2025: Die Themen

Das Bundesministerium der Finanzen hat – ungewöhnlich spät – am 15. Dezember 2023 die Sondermarken-Themen für das Jahr 2025 bekanntgegeben. Es werden wieder 52 Briefmarken herausgegeben, darunter auch zu eher ungewöhnlichen Themen. Im Jahr 2025 wird die Kryptomarken-Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“ fortgesetzt. Weiterhin wird es eine Marke zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und -technologie, zu 75 Jahren Müttergenesungswerk sowie für Udo Jürgens geben.

Bei den Plus-Marken wird in der Serie der Wohlfahrtsmarken das Thema „Helferinnen und Helfer der Menschheit“ mit den Bereichen Obdachlosenhilfe, Erziehungshilfen und Suchthilfe erscheinen, während sich die Sportmarken den Ballsportarten Fußball, Handball und Basketball widmen. In der Serie „Schätze der Philatelie“ wird der „Sachsen Dreier“ geehrt und die Weihnachtsmarke widmet sich einem weiteren Kirchenfenster. Das Besondere der Plus-Marken ist, dass mit den zusätzlichen Centbeträgen wohltätige Projekte unterstützt werden.

Bedeutende Persönlichkeiten

Wie jedes Jahr wird auch 2025 besonderer Persönlichkeiten gedacht: Henriette Goldschmidt (200. Geburtstag) als bedeutender Frauenrechtlerin, Sozialpädagogin und Publizistin, dem Geistlichen Bernhard Lichtenberg (150. Geburtstag), Dietrich Fischer-Dieskau (100. Geburtstag) als herausragendem Lied-, Konzert- und Opernsänger, dem beliebten Entertainer Hans Rosenthal (100. Geburtstag) sowie der Schauspielerin Hildegard Knef (100. Geburtstag).

2025 wird mit einer Marke außerdem das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Nienburg an der Weser sowie das 100-jährige Bestehen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes gewürdigt. Neben der Serie „Beliebte Haustiere“ werden auch die erfolgreichen Serien „Beliebte Urlaubsziele der Deutschen“, „Legenden der Pop-/Rockmusik“ sowie „Streetart“ fortgeführt.

Das gesamte Jahresprogramm:

Themen Anzahl 1000 Jahre Nienburg an der Weser 1 500 Jahre Wasunger Karneval 1 250 Jahre TU Clausthal 1 Welttag des Buches (200 Jahre Börsenverein des deutschen Buchhandels) 1 125 Jahre BĂĽrgerliches Gesetzbuch – BGB 1 200. Geburtstag Henriette Goldschmidt 1 150. Geburtstag Bernhard Lichtenberg 1 100. Geburtstag Hans Rosenthal 1 100. Geburtstag Dietrich Fischer-Dieskau 1 100. Geburtstag Hildegard Knef 1 Udo JĂĽrgens 1 100 Jahre Deutscher Akademischer Austauschdienst 1 75 Jahre MĂĽttergenesungswerk 1 75 Jahre Technisches Hilfswerk 1 75 Jahre Berlinale 1 75 Jahre ARD 1 25 Jahre Bernd das Brot 1 Internationales Jahr der Quantenwissenschaften und -technologie 1 Weltenburger Enge 1 Stolpersteine 1 Spieltiere 1 Drache Kokosnuss 1 Weihnachten/Winter 1 Gemeinschaftsmarke: N.N. 1 Aktuelles Thema: N.N. 1 Plusmarken Serie „FĂĽr die Wohlfahrtspflege“ zur UnterstĂĽtzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.: Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0: Obdachlosenhilfe, Erziehungshilfen, Suchthilfe 3 Serie „FĂĽr den Sport“ zur UnterstĂĽtzung der Stiftung Deutsche Sporthilfe: FuĂźball/Handball/Basketball 3 Serie „FĂĽr die Jugend“ zur UnterstĂĽtzung der Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.: N.N. 3 Serie „Tag der Briefmarke“ Schätze der Philatelie – Sachsen Dreier 1 Serie „Weihnachten“ zur UnterstĂĽtzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtpflege e.V.: Kirchenfenster 1 Serien Serie „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ 1 Serie „Europa“ Nationale Archäologische Funde: UNESCO-Welterbe: „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ 1 Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“ – Kryptomarken 2 Serie „Beliebte Haustiere“ – Kaninchen 1 Serie „Beliebte Urlaubsziele der Deutschen“ – Mallorca 1 Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ – Das Boot 1 Serie „Helden der Kindheit“ – Bugs Bunny und Tom & Jerry 2 Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“ – Tina Turner 1 Serie „Street Art“ 1 Serie „Superhelden“ – Batman und Superman 2 Serie „U-Bahn-Stationen“ – Klosterstern Hamburg 1 Serie „Zeitreise Deutschland“ – Chemnitz 1 Serie „SehenswĂĽrdigkeiten in Deutschland“ 1