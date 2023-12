AuktionatorenSpezial 2023 – ePaper

in AuktionatorenSpezial

by Dirk Rosenplänter

Zeit für einen Blick zurück: Wie war das Jahr für den Handel und welche Auktionen ragten heraus?

In unserer aktuellen Ausgabe des Auktionatoren Spezial gehen wir diesen Fragen nach und beleuchten, welche Schlüsse sich daraus ergeben – für jeden Sammler, jede Sammlerin. Zum Beispiel im Nachverkauf oder abseits bekannter, philatelistischer Wege. Dass es nicht immer nur die klassischen Stücke sein müssen, das zeigte zum Beispiel eindrucksvoll die thematische Beethoven-Auktion im Herbst des Jahres 2023.

Mehr dazu lesen Sie in der neuen Ausgabe des AuktionatorenSpezial 2023, der den aktuellen Ausgaben des BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihr AuktionatorenSpezial 2023 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten es dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen AuktionatorenSpezial 2023.