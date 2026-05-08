Informativ und aktuell: DBZ 10/2026

Die DBZ 10/2026 erscheint am 13. Mai 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Luftfahrtgeschichte: Vom Wal und „Tante Ju“

100 Jahre Luft Hansa – oder Lufthansa, so die spätere Schreibweise – dies lässt sich natürlich aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Unser Autor Jürgen Kuhn beleuchtet die Anfänge der deutschen Zivilluftfahrt, indem er den Schwerpunkt auf die verschiedenen Flugzeugtypen, die „Muster“ legt. Davon gab es viele, denn die Entwicklung schritt voran, auch wenn sich nicht alles in der Praxis bewährte wie die Do X. Die Philatelie dazu ist mindestens genauso vielfältig, wie ab Seite 14 zu sehen ist.

Unter der Lupe: No Panik und Likörelle

Ein erfolgreicher Musiker, mit seinen Texten und seiner Musik immer nah am Zeitgefühl, das ist Udo Lindenberg, der in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Wie kaum einen anderen Künstler verbindet man ihn mit der deutsch-deutschen Geschichte, sang er sich doch mit dem „Sonderzug nach Pankow“ seinen Frust über das DDR-Auftrittsverbot von der Seele. Wilfried Lerchstein mit einem philatelistischen Geburtstagsgruß ab Seite 24.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Luft Hansa Junkers F13 (1926) © LH-Bildarchiv/Lufthansa, DLHD 3010-1-2rg

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