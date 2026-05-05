Marken ohne Matrixcode: David Bowie

In der DBZ 7/2026 wurden in einer Zusammenfassung die bisher bekannt gewordenen Marken mit fehlenden Matrixcodes aus dem Jahr 2021 vorgestellt. Nun betrachten wir das Ausgabejahr 2022. Aus den folgenden Jahren ist bisher bis auf eine Marke aus dem Jahr 2023 (gestohlene Makulatur – 110 Cent „Zeche Zollverein“) nichts bekannt geworden. Die beteiligten Druckereien haben wohl bezüglich der Bogenherstellung den zweistufigen Druckprozess nun ohne Fehler im Griff.

85 Cent Schlümpfe

Diese Marke wurde am 1. September 2022 als nassklebender Kleinbogen herausgegeben. Gedruckt wurde bei Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH in Leipzig. Schon wenige Tage nach dem Ersttag tauchte erstmals bei philaforum.com am 20. September 2022 eine Meldung auf, dass ein Sammler beim Kauf eines nassklebenden Kleinbogens bei der Versandstelle in Weiden einen Kleinbogen ohne Matrixcode erhalten hätte. Dieser wurde von Käufer bisher scheinbar nicht veräußert, denn ein Verkauf über eine Auktion oder das Internet oder eine Aufteilung des Kleinbogens ist nicht bekannt. Dies ist der erste bestätigte Fall, dass die Versandstelle in Weiden Briefmarken mit fehlendem Matrixcode ausgeliefert hat, dies wird aber nicht der einzige Fall bleiben, wie die weiteren Details zeigen werden…

Mehr zum Thema „Marken ohne Matrixcode“ lesen Sie in der DBZ 9/2026. Das Heft ist seit dem 29. April 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: Einzige bisher bekannte Marke 85 Cent „David Bowie“ ohne Matrixcode auf einem Fensterbrief, echt gelaufen und sauber gestempelt mit einem Maschinenwerbestempel vom 23.9.2024 vom Briefzentrum 79 (Bildausschnitt).