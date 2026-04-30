Philatelistische Träume: Postdienste in Tanger

An der Nahtstelle zwischen Europa und Afrika, zwischen Orient und Okzident gelegen, war die marokkanische Stadt Tanger schon immer ein wichtiger militärischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt. Hier treffen seit der Antike Kulturen, Nationen, Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme und Religionen aufeinander. Tanger ist nicht nur zusammen mit Gibraltar ein wichtiger Kontrollposten an der Meerenge von Gibraltar, wo das Mittelmeer auf den Atlantik trifft, sondern auch ein Kontaktpunkt der wichtigsten Handelsrouten zwischen Europa und Afrika.

Gleichzeitig ist Tanger seit Generationen ein Sehnsuchtsort, der viele Autoren, Künstler und Abenteurer angezogen hat. Auch philatelistisch und postgeschichtlich zeichnet sich die Stadt aus, denn Tanger kann mit Fug und Recht behaupten, der Ort zu sein, an dem die meisten Postdienste nebeneinander arbeiteten und ihre Leistungen anboten. Über viele Jahre hinweg hatten Postkunden in Tanger die Qual der Wahl.

Die Stadt war seit der Antike ein Schmelztiegel von Nationalitäten, Religionen und Ethnien, die jahrhundertelang einem Kampf zwischen lokaler Bevölkerung, Arabern und Berbern, und zahlreichen europäischen Besetzungen ausgesetzt war…

Mehr über die Geschichte der verschiedenen Postdienste in Tanger erzählt Ihnen Dr. Eric Scherer in der DBZ 9/2026. Das Heft ist seit dem 29. April 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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