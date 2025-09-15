Briefmarke des Monats: Griechische Göttin

Die luxemburgische Post Philately und die Österreichische Post, die niederländische PostNL und die belgische bpost sowie Correios de Portugal (CTT) bringen 2025 gemeinsame Kryptobriefmarken heraus. Die Motive zeigen jeweils Figuren der griechischen Mythologie.

Post Philately wählte die antike Göttin Artemis: die Tochter von Zeus, dem obersten Gott der griechischen Mythologie, und seiner Geliebten Leto. Apollon, der Gott des Lichts und Frühlings, der Sittlichkeit und Künste, ist Artemis’ Zwillingsbruder.

Artemis steht für Unabhängigkeit und Stärke. Sie ist die Göttin der Jagd und des Waldes, der Geburt und des Mondes. Artemis gilt als Beschützerin der Frauen und Kinder. In der römischen Mythologie entspricht ihr die Göttin Diana.

Die Österreichische Post entschied sich für Zeus und Hera als Motiv. Auf den niederländischen, belgischen und portugiesischen Kryptomarken sind Hermes, Athene und Poseidon zu sehen.

Der Nominalwert der Luxemburger Kryptomarke beträgt 10 Euro und 30 Cent. Den Entwurf lieferte Lisa Filzi. Die Marke ist 43 Millimeter breit und 53 Millimeter hoch. Der Block misst 53,98 mal 85,6 Millimeter. Das auf Plastik- und Chipkarten spezialisierte Wiener Unternehmen Variuscard produzierte im Mehrfarben-Offsetdruck sowie mit Silberfolie und Lack eine limitierte Auflage von 15 000 Stück.

Als Kryptobriefmarken verfügen die physischen Postwertzeichen über digitale Pendants. Diese gibt es in fünf Farben. Beim digitalen Zwilling der herkömmlichen Marke handelt es sich um ein Non-Fungible Token (NFT), d.h. ein Einzelstück. Um darauf zuzugreifen, müssen Sammler den QR (Quick Response)-Code auf den Rückseiten der Briefmarke scannen.

Post Philately verausgabte schon mehrfach gemeinschaftliche Kryptobriefmarken: Am 10. Oktober 2023 erschien in Kooperation mit den österreichischen und niederländischen Postverwaltungen MiNr. 2342 in Block 52. Das Motiv der Kryptomarke zeigt einen Löwenkopf. Am 21. Oktober 2024 folgte eine Zusammenarbeit mit Österreich, den Niederlanden sowie Belgien. Die Kryptobriefmarke präsentiert den Kopf eines Drachen (MiNr. 2376 in Block 55).

Die neue Luxemburger Kryptobriefmarke mit der griechischen Göttin Artemis erscheint am 18. September 2025. Sie ist unsere Briefmarke des Monats im September.

Abbildung: © Post Philately