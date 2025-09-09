Party Animal: Kryptobriefmarke aus Liechtenstein

Am 13. März 2025 begann Philatelie Liechtenstein eine neue Kryptobriefmarken-Serie. Sie trägt den Titel „Party Animals”.

Das erste Motiv stellte ein Hamster im Outfit eines Nachtclub- Türstehers mit dem Namen „The Bouncer” dar. Als zweites Motiv diente am 18. Juni 2025 The DJ- Mr. Lizard: ein Disc Jockey, der Musik auflegt und zum Tanzen einlädt. Am 11. September 2025 erscheint die dritte Sondermarke der Reihe Party Animals.

Rätsel zur Einstimmung

Wie bei vorangegangenen Krypto-Ausgaben kündigte Philatelie Liechtenstein die Marke rätselhaft an, ohne das Motiv zu verraten: „Es funkelt und glitzert – Glamour liegt in der Luft… Elegant, eindrucksvoll – und absolut unvergesslich. Hinter dem Vorhang wartet die Einzige, die es versteht, mit einem einzigen Auftritt alle Blicke (und Ohren) auf sich zu ziehen. Wer sie einmal gehört hat, wird ihre Stimme nie wieder vergessen. Wer wird das nächste Party-Animal?“

Welches Motiv sich hinter dem Geheimnis verbirgt, erfahren Sie in Ihrer DBZ 20/2025. Das Heft erscheint am 6. Oktober 2025. Abonnenten erhalten es einige Tage früher und sparen außerdem bares Geld.

Abbildung © Philatelie Liechtenstein