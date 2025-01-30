Philatelie und Chanson: Juliette Gréco

Am 23. September 2020 starb Juliette Gréco in Ramatuelle im französischen Département Var. Zum fünften Todestag der Sängerin veröffentlicht La Poste am 10. Februar 2025 eine Sondermarke. Das Postwertzeichen zeigt eine Aufnahme Grécos, die der Fotograf Erwin Blumenfeld 1952 für die Pariser Agentur Roger Viollet anfertigte.

Pariser Bohème

Juliette Gréco kam am 7. Februar 1927 in Montpellier zur Welt. Die Stadt an der Küste des Mittelmeers gehört zum Departement Hérault. Während der Besatzung Frankreichs durch das nationalsozialistische Deutsche Reich zwischen dem 22. Juni 1940 und dem 24. August 1944 wurden Grécos Mutter und Schwester 1943 in das Konzentrationslager Ravensbrück bei Berlin deportiert. Sie überlebten und kehrten 1945 zurück nach Frankreich. Juliette sperrte die Gestapo (Geheime Staatspolizei) in das Gefängnis der nahe Paris gelegenen Stadt Fresnes.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Gréco im Viertel Saint Germain des Prés, dem Zentrum der hauptstädtischen Bohème aus Intellektuellen und Künstlern. Sie nahm Unterricht bei der Schauspielerin Solange Sicard. In Nachtclubs begann Gréco zu singen und lernte den französischen Philosophen Maurice Mearleau-Ponty sowie den amerikanischen Jazz-Trompeter Miles Davis kennen.

Abbildungen © La Poste, Juliette Gréco im V-Magazin vom 2. Dezember 1951 (gemeinfrei, commons.wikimedia.org)