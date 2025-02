Philatelie einer turbulenten Zeit

Die zwei revolutionierenden B√§nde von Bernd Klemm zur Geschichte der deutschen Inflations-Briefmarken wurden von Spezialsammlern wie auch Posthistorikern gleicherma√üen begeistert aufgenommen. Nach nur eineinhalb Jahren kann der Autor nunmehr den abschlie√üenden dritten Band der Trilogie vorlegen. Aufgrund des durch die F√ľlle an Informationen bedingten gro√üen Umfangs erscheint die Ausgabe in zwei Teilen. Gegenstand ist diesmal der zweifelsohne interessanteste Abschnitt dieser turbulenten Periode der deutschen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg , n√§mlich die Phase der Hoch- und Hyperinflation ab 1922 mit ihren 18 Portoperioden bis hin zum √úbergang zur Rentenmark.

Wieder st√ľtzt sich der Autor bei seinen Ausf√ľhrungen auf Informationen ‚Äěaus erster Hand‚Äú, vorgefunden in den im Bundesarchiv in Berlin fast vollst√§ndig erhaltenen Akten des Reichspostministeriums (RPM) aus der Inflationszeit. Lange Zeit lagerten die betreffenden Ordner unzug√§nglich in Archiven der DDR. Klemm wertete in monatelanger Recherche Tausende von Seiten aus und wei√ü nun mit Erkenntnissen aufzuwarten, die viele bisherige Annahmen als blo√üe Vermutungen entlarven bzw. Prozesse in ein v√∂llig neues Licht stellen. Das gilt etwa f√ľr die Entstehung und Herstellung der sogenannten ‚ÄěOPD-Drucke‚Äú. Sein besonderes Interesse gilt durchg√§ngig dem bislang kaum beachteten ‚Äězeitgen√∂ssischen Kontext ‚Äď Politik, Drucktechnik, Versorgungslage bei den Postwertzeichen‚Äú.

Auf Probleme nicht vorbereitet

In den ‚Äězeitgen√∂ssischen Kontext‚Äú geh√∂rt beispielsweise die Tatsache, dass man drucktechnisch ‚Äěauf die Bew√§ltigung der sich aus der Hyperinflation ergebenden Probleme gar nicht vorbereitet war‚Äú und die Reichsdruckerei trotz Arbeit in drei Schichten dem Briefmarkenbedarf der Bev√∂lkerung nicht nachkommen konnte. Nur schwer zu prognostizieren waren W√§hrungsentwicklungen, die die Herstellung neuer Wertzeichen in immer k√ľrzeren Zeitabst√§nden erforderlich machten und die Reichspost schlie√ülich in eine prek√§re finanzielle Schieflage brachten. Zudem konnte sie erst ab Mitte August in eigener Regie √ľber Portoerh√∂hungen entscheiden, denn bis dahin war sie von der Zustimmung beider Parlamentskammern abh√§ngig.

Kapitel I behandelt die Briefmarkenplanung im Zeitraum Januar bis September 1922, die mit einer bis dahin beispiellosen Portoerh√∂hung von 200 Prozent und mehr zum 1. Januar 1922 begann, und schildert die daraus resultierenden Probleme. Kapitel II wendet sich den Monaten Oktober 1922 bis Juli 1923 zu mit den Portoperioden 9 bis 13, als das Porto f√ľr den Fernbrief stufenweise von 3 auf 100 Mark stieg. Bei vergleichsweise wenig Barfrankaturen wurde jetzt vor allem auf die kleinen Markwerte der Vorg√§ngerperioden zur√ľckgegriffen. Mit Kapitel III r√ľckt der Beginn der Hochinflationskrise ab Mitte August 1923 in den Blickpunkt.

Not- und Zwangsbelieferung

Die Einnahmen aus dem Markenverkauf deckten zu diesem Zeitpunkt gerade noch 12 Prozent der Ausgaben der Reichspost. Das f√ľhrte zu einem System von Not- und Zwangsbelieferung: im Abstand von circa zehn Tagen erhielten einige Oberpostkassen zur Versorgung gro√üer Post√§mter alle t√§glich hergestellten Briefmarken. Fl√§chendeckende Barfreimachung war vor√ľbergehend die L√∂sung, die Folge ‚Äělange Schlangen unzufriedener, w√ľtender Menschen‚Äú an den Schaltern. Schlie√ülich ging man zum sogenannten ‚ÄěZweidruckverfahren‚Äú √ľber: Mit Hilfe alter Druckplatten hergestellte Marken erhielten in einem zweiten Druckgang ihren Wertaufdruck.

Die Geschichte und Herstellung der OPD-Drucke verfolgt Kapitel IV. Zumindest vor√ľbergehend sicherten diese Postwertzeichen die Versorgung der Bev√∂lkerung. Die Rosettenmarken sind Thema des n√§chsten Kapitels mit eingehender Schilderung der einzelnen Stadien der Planung, Herstellung und Auslieferung. Die Reichsdruckerei steigerte ihre Tagesproduktion von 250000 Bogen in Normalzeiten auf eine Million Bogen am Ende der Hochinflation. Das Kapitel endet ‚Äěmit einer ausf√ľhrlichen Darstellung des ,Wunders‚Äė der Rentenmark‚Äú, deren politische und wirtschaftliche Aspekte in allen Darstellungen in der bisherigen philatelistischen Literatur zur Briefmarkengeschichte meist zu kurz kommen‚Äú. Im abschlie√üenden sechsten Kapitel geht es um die ‚ÄěAufr√§umarbeiten‚Äú nach Ende der Inflation: Riesige Vorr√§te an fertigen und halbfertigen Bogen ‚Äď allein neun Mill. in der Reichsdruckerei und noch mehr in den OPDen ‚Äď warteten auf ihre Abwicklung

Klemm gelingt es, dem Leser die Schwierigkeiten des Briefmarkendrucks und der Versorgung der Bev√∂lkerung mit Postwertzeichen w√§hrend der Hochinflation nachvollziehbar zu schildern. Er unterstreicht seine Darstellung mit reichlich beigef√ľgten Markenabbildungen einschlie√ülich Entw√ľrfen und Probedrucken, ausdrucksstarken Belegen, immer wieder Statistiken oder auch zeitgen√∂ssischen Dokumenten wie Telegrammen und Dienstschreiben. ‚ÄěF√ľr mich ‚Ķ liest sich auch Band 3 in Teilen so spannend wie ein Krimi und gibt zus√§tzlich viele Einblicke in Geschehnisse dieser ,einmaligen‚Äė Zeit, die man schon als verloren geglaubt hat‚Äú, hei√üt es in Christoph Sch√§fers Geleitwort. Dieser Einsch√§tzung wird man gerne zustimmen.

Rainer von Scharpen

Zwischen Briefmarkenschwemme und Briefmarkennot. Die Geschichte der deutschen Inflations-Briefmarken 1918‚Äď1923. Band 3/1 und 3/2: Die Hochinflation 1922‚Äď1923. Von Bernd Klemm. Format: DIN A4, 196 + 344 S., Abb. farbig, Hardcover mit Fadenbindung. ISBN 978-3-939298-17-5. Preis: zusammen 90 Euro zzgl. Versandkosten. Bezug: INFLA-Berlin Verlags GmbH, z. Hd. Wilhelm Keppler, Maybachstr. 17, 71735 Eberdingen, Tel. 07042 / 817376, E-Mail: Wilhelm.Keppler@web.de

Titelabbildung: Telegramm der OPD Hamburg an die Reichsdruckerei vom 13. Oktober 1922: HAMBURG IST SEIT TAGEN OHNE POSTWERTZEICHEN ‚Ķ BEST√ĄNDE DER POST√ĄMTER V√ĖLLIG ERSCH√ĖPFT.BESCHWERDEN NEHMEN¬† T√ĄGLICH ZU. ABHILFE DRINGEND N√ĖTIG.

