PostverwaltungenSpezial 2026 – ePaper

Was haben der SWR-Fernsehturm in Stuttgart, der Musiker Herbert Grönemeyer und die Europabriefmarken gemeinsam? Die Lösung: Alle drei dürfen in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiern.

Am 15. September 1956 erschienen die ersten beiden bundesdeutschen Europamarken, ein 10- und ein 40-Pfennig-Wert. Die Auflage der grünen 10-Pfennig-Marke betrug 68 Millionen Exemplare, von der blauen 40-Pfennig-Marke wurden 28 Millionen Postwertzeichen hergestellt. Auch in Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden wurden im selben Jahr jeweils zwei Marken mit dem gemeinsamen Motiv verausgabt: Übereinander gestapelte Buchstaben, die das Wort Europa ergaben. Ummantelt wurde der Buchstabenturm von einem Stahlgerüst. Das Großherzogtum Luxemburg entschied sich 1956 sogar für drei Europamarken zu 2, 3 und 4 luxemburgischen Francs. Nach und nach schlossen sich weitere Postbetreiber den gemeinsamen Europamarken an.

70 Jahre Europa-Gemeinschaftsausgaben

Nicht nur Postverwaltungen von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vertreiben die jährliche Gemeinschaftsausgabe. Auch Postbetriebe im Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, der Ukraine, der Schweiz und Serbien beteiligen sich an den Europamarken, die 2026 ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Aktuell koordiniert die PostEurop, eine Vereinigung von 53 großen europäischen Postunternehmen, die Ausgabe der jährlichen Europamarken. Diese Aufgabe hatte vor 1993 die CEPT übernommen, die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation.

Europas kleine Postverwaltungen, die jährlich zu ihrer Small-European-Postal-Administration-Cooperations-Konferenz zusammenkommen, und die Mittelmeer-Anrainer werden mit zwei weiteren Gemeinschaftsausgaben überraschen. Die Sepac-Mitglieder lenken die Aufmerksamkeit auf „Ikonische Wahrzeichen“ und die Euromed-Staaten konzentrieren sich auf „Traditionelle Mosaike“.

