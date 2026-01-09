MünzenMarkt 52 – ePaper

Wie halten Sie es eigentlich mit der Künstlichen Intelligenz, der KI? In atemberaubender Geschwindigkeit verändern Algorithmen und maschinengesteuerte Rechenprozesse die Welt, wie wir sie kennen. Auch in der Numismatik ist KI, von vielen unbemerkt, längst etabliert.

Künstliche Intelligenz hat das Feld revolutioniert und eröffnet neue Möglichkeiten in der Forschung, im Handel und in der Authentifizierung von Münzen. Was einst eine Domäne von Experten und kenntnisreichen Sammelnden war, die sich auf jahrelange Erfahrung und Wissen stützten, wird zunehmend von modernen Technologien durchdrungen, die die Präzision und Effizienz auf ein nie dagewesenes Niveau heben.

Im vorliegenden MünzenMarkt gehen wir deshalb Fragen nach, die auch mit KI-getriebenen Innovationen zu tun haben: Wo wird KI heute schon sinnvoll eingesetzt und wo hat sie Grenzen oder ist eher kontraproduktiv? Die Münzprägestätten gehen ganz verschiedene Wege und sind, so zeigen es die Recherchen, dabei auszuloten, was am besten ist – und gleichzeitig wirtschaftlich zukunftsträchtig.

Mehr zum Thema lesen Sie in der neuen Ausgabe des MünzenMarkt, der der aktuellen Ausgabe der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt. Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihren MünzenMarkt 52 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 52.

