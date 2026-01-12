Kunst in Nürtingen: Sammlertausch

Zum 17. Mal beteiligen sich die Briefmarkenfreunde Nürtingen an einer Kunstausstellung der Stadt Nürtingen. Die diesjährige findet vom 17. Januar bis 15. Februar 2026 in der Kreuzkirche am Schillerplatz unter dem Titel „City Vibes“ statt.

Präsentiert wird ein buntes Programm von Kunstwerken von Heather Fazzino, Ulrike Langen und Christo. Sie vereinen in ihren Arbeiten Einflüsse aus Urbanität, Design, Mode und Architektur. Gemeinsam bilden diese drei Künstlerpersönlichkeiten einen spannungsreichen Raum zwischen Konzept und Emotion, zwischen öffentlichem Statement und stiller Geste.

Der Nürtinger Briefmarkenverein ergreift damit wiederholt die Gelegenheit, in Zusammenarbeit mit Schulen die Jugend anzusprechen. Dazu wurde ein Malwettbewerb ausgelobt, in dessen Rahmen sich die Jugendlichen mit den Künstlern auseinandersetzen konnten und dabei, als erwünschter Nebeneffekt, mit der Philatelie in Kontakt kamen.

Sonderumschläge und Marken Individuell

Es gibt wieder Sonderumschläge sowie Briefmarken Individuell zum Portowert von 95 Cent mit verschiedenen Motiven, die Bildmotive hierfür stammen aus diesem Wettbewerb. Zusätzlich konnten noch, mit Genehmigung der Agentur Art28, zwei eigens für die Ausstellung entstandene Markenmotive verwendet werden. Die Schülerarbeiten werden in der gegenüber der Kreuzkirche gelegenen Kreissparkasse bis zum 15. Februar zu den Banköffnungszeiten im Foyer zu sehen sein.

Alle Belege wie auch die Sondermarken sind jeweils am Wochenende (Sa./So., 12–18 Uhr) in der Kreuzkirche erhältlich. Postgut, das man in die dort aufgestellte Box wirft, kommt, abgeschlagen mit einem eigens dazu besorgten Sonderstempel, zum Versand – letzte Leerung am 14. Februar, 17 Uhr. Infos auf der Webseite www.vdb-nuertingen.de und über Johannes Häge, E-Mail: webmaster@vdb-nuertingen.de.

Titelabbildung: Muster, Schmuckumschlag zur Kunstausstellung 2026 in Nürtingen, mit Sonderstempel und Briefmarke Individuell.