Dauermarken: Wer hat den Überblick?

Zur Portoanhebung im Januar 2022 legte die Deutsche Post eine neue Dauerserie auf. Sie löste die beliebte Blumenserie ab, die von 2005 bis 2021 eine große Vielzahl von 66 schönen Blumenmotiven und unzählige Varianten hervorgebracht hatte. Hier dachten wir Sammler schon, dass das keine Serie mehr toppen könnte.

Weit gefehlt: Schon nach nur drei Jahren weist die neue Dauerserie „Welt der Briefe“, die von der posteigenen Grafikerin Bettina Walter aus Bonn entworfen wurde, 31 unterschiedliche Motive auf. Eine Besonderheit der Serie ist, dass alle Motive bildlich ineinandergreifen. Dies zeigt auch ein posteigenes „Puzzle“-Produkt, das hier als Bild vorgestellt wird. Hierbei fehlen noch drei Motive mit den Wertstufen 20, 330 und 345 Cent, die unterhalb ins Gesamtbild passen.

Alle 31 Werte wurden als 10er-Bogen in nassklebender Form für die Sammler über Weiden angeboten. Davon gibt es 14 Wertstufen auch als nassklebende Rollenmarke am Schalter in 200er-Rollen und 15 Wertstufen in selbstklebender Rollenform in ganzen Markenboxen zu 100 Stück oder Maxirollen zu 500 oder 5000 Stück für Großabnehmer. Zusätzlich kennen Sie sicher auch die 15 selbstklebenden Markensets mit jeweils zehn Einzelmarken, über die in diesem Artikel aber nicht berichtet wird. Spezialisten unterteilen auch diese in eine große Vielzahl von Varianten.

Der Hintergrund für die bei dieser Serie extreme Variantenvielfalt der vielen Motive ist unter anderem aus der Tatsache abzuleiten, dass die Deutsche Post für die Herstellung aller Briefmarkenprodukte bis zu vier verschiedene Druckereien beauftragt hat…

Mehr dazu lesen Sie Werner Frielings Artikel in der DBZ 10/2026. Das Heft ist seit dem 13. Mai 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: Gesamtbild der Dauerserien Motive „Welt der Briefe“ von Bettina Walter.