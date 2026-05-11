Neue Briefmarken: 50 Jahre Circus Roncalli

Wie gewohnt erst unmittelbar vor Erscheinen, hat die Deutsche Post am Ersttag 20. April 2026 über ihre nächste sogenannte Sonderedition informiert. Die Ausgabe „50 Jahre Circus-Theater Roncalli“ ist die bislang mit Abstand umfangreichste Sonderedition der Deutschen Post. Zu ihr gehören die beiden 10er-Folienblätter „Liebe zur Nostalgie – das Casaro-Plakat 1993“ (Artikelnummer 196010128; 10,45 Euro; Erstauflage 10000) und „Manege frei! – der große Jubiläumsbogen“ (Artikelnummer 196010131; 10,45 Euro; Erstauflage 10000) sowie zwei 4er-Folienblätter „Hommage an Zippo“ (Artikelnummer 196010122; 7,45 Euro; Auflage 2500) und „Blumen & Zitate“ (Artikelnummer 196010125; 7,45 Euro; Auflage 5000).

Hinzu kommt eine 100er-Box (Artikelnummer 196010134; 106,90 Euro) mit den Rollenmarken „Jubiläumstournee des Circus-Theater Roncalli“ und „Drei Clowns“; aus dieser Box sind zudem 5er-Streifen (Artikelnummer 196010137; 7,45 Euro) erhältlich. Sämtliche Briefmarken dieser Sonderedition sind Werte zu 95 Cent, eignen sich also zur Freimachung von Postkarten und Standardbriefen für den Inlandsversand. Mehr zu dieser Sonderedition lesen Sie in der DBZ 10/2026. Das Heft ist ab dem 13. Mai 2026 im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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Titelabbildung: Die bislang umfangreichste Sonderedition der Deutschen Post würdigt das Lebenswerk des Gründers und Direktors des Circus Roncalli, Bernhard Paul, die Artisten und die gesamte Roncalli-Familie (Foto: Deutsche Post).