Der Wert des Briefeschreibens

Digitale Kommunikation gehört heute zum Alltag junger Menschen. Gleichzeitig wächst bei vielen die Sehnsucht nach persönlichen Momenten, die man nicht einfach „wegscrollt“. Mit einem deutschlandweiten Schreibwettbewerb lädt die Deutsche Post nun Kinder und Jugendliche zwischen 9 und einschließlich 15 Jahren dazu ein, sich Gedanken über den Wert menschlicher Beziehungen zu machen. Die Idee: Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben einen Brief an eine Freundin oder einen Freund mit Gedanken zur Frage, warum persönliche Begegnungen in einer digitalen Welt wichtig sind, und teilen das Ergebnis mit der Deutschen Post.

„Nähe und ein Gefühl von Gemeinsamkeit“

„Gerade, weil digitale Kanäle so selbstverständlich geworden sind, ist die persönliche Begegnung besonders wertvoll“, erklärt Benjamin Rasch von von der Deutschen Post. „Sie schafft Nähe und ein Gefühl von Gemeinsamkeit, das online nicht in der gleichen Qualität entstehen kann. Ein handgeschriebener Brief erinnert daran, wie wir mit kleinen Gesten unser Miteinander neu entdecken können. Wir möchten junge Menschen dazu ermuntern zum Stift zu greifen, über ihre Beziehungen zu reflektieren und in ihren Briefen aufzuzeigen, wie Freundschaften gepflegt und menschliche Bindungen – online wie offline – gestärkt werden können.“

Wer bei diesem Schreibwettbewerb der Deutschen Post mitmachen möchte, schickt seinen auf Deutsch geschriebenen Brief bis zum 24. April 2026 an diese Adresse: Deutsche Post AG, Abteilung Kommunikation, Raum 31.116, Stichwort: Briefschreib-Wettbewerb, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn.

Den erfolgreichen Teilnehmenden winken attraktive Preise, unter anderem ein Apple iPad. Mehr zum weiteren Verlauf des weltweiten Wettbewerbs lesen Sie in der DBZ 8/2026. Das Heft ist ab heute, 15. April 2026, im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Der Weltpostverein richtet seit 1971 jährlich einen Wettbewerb für junge Briefschreiberinnen und -schreiber aus. In diesem Jahr beteiligt sich auch einmal wieder die Deutsche Post als nationaler Ausrichter (Grafik: UPU).