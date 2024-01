Sonderstempel im Museum für Kommunikation

Im Museum für Kommunikation Nürnberg ist am 1. Februar 2024 ein Sonderstempel erhältlich. Im Januar 2024 haben die Deutsche Post und die Museumsstiftung für Post & Telekommunikation einen monatlichen „Philatelistischen Erstverkaufstag“ eingeführt. An einem der drei Museumsstandorte, also Berlin, Nürnberg und Frankfurt/Main, ist an jenem Tag das Event-Team der Deutschen Post zugegen und hat neben Briefmarken-Neuheiten auch einen Sonderstempel sowie einen speziellen Tagesstempel dabei. Leider informiert die Deutsche Post darüber bisher sehr spät, sodass wir im aktuellen BRIEFMARKEN SPIEGEL über die Aktion im Januar in Berlin nicht rechtzeitig berichten konnten. Der nächste „Philatelistische Erstverkaufstag“ findet am 1. Februar 2024 im Museum für Kommunikation Nürnberg statt und dort sind auch die beiden hier abgebildeten Stempel (Sonderstempel Nr. 03/009, Weiden) erhältlich. Ein weiterer Aktionstag findet im März im Museum für Kommunikation Frankfurt/Main statt.

Weniger Philatelieshops

Wie die Deutsche Post mitteilte, sind die Philatelieshops in 01067 Dresden in der Schweriner Straße 36 und 48145 Münster in der Warendorfer Straße 48 derzeit geschlossen.