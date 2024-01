Schönste Briefmarke des Jahrgangs 2023?

Noch bis zum 31. Januar 2024 (Datum des Poststempels) haben alle Leserinnen und Leser des BRIEFMARKEN SPIEGEL die Möglichkeit, an unserer Wahl der schönsten Briefmarke 2023 teilzunehmen. In unserer Januar-Ausgabe (1/2024) haben wir dafür auf den Heftseiten 74 und 75 sämtliche Marken des Jahrgangs 2023 nochmals gezeigt, selbstverständlich inklusive der jeweiligen Michel-Nummer sowohl nassklebender als auch selbstklebender Ausgaben.

Für die Teilnahme an dieser Umfrage können Sie gerne die im Januar eingeheftete Stimmkarte nutzen oder einfach die entsprechende Startnummer Ihrer Favoritin auf einer Postkarte notieren und an diese Adresse schicken: BRIEFMARKEN SPIEGEL, Leser-Umfrage, Postfach 20 02 51, 37087 Göttingen.

Umfrage der Deutschen Post

Unterdessen hat auch die Deutsche Post wieder ihre jährliche Wahl der schönsten Briefmarke 2023 gestartet: Die öffentliche Online-Umfrage begann am 11. Januar 2024 unter dem Link www.deutschepost.de/briefmarkenwahl und läuft noch bis zum 1. Februar 2024. Im Jahr 2023 gab es mit 58 Briefmarken-Motiven eine große Auswahl. Die Bandbreite reichte von „Jimi Hendrix“ und „Käpt’n Blaubär“ über „100 Jahre Disney“ und „Loriot“ bis hin zur „Zeche Zollverein“. Als Produktneuheit führte die Deutsche Post ihre erste Kryptomarke mit dem Thema „Brandenburger Tor“ ein, deren Motiv mithilfe von sogenannter Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Ebenfalls erschien eine selbstgestaltete Demokratie-Marke der 16-jährigen Schülerin Leonie Hansen.

Bereits in den vergangenen drei Jahren hatte die Deutsche Post eine solche Umfrage durchgeführt. Zur schönsten Briefmarke 2022 war das Motiv „Polarlicht“ gewählt worden. 2021 landete die „Sendung mit der Maus“-Marke ganz oben auf dem Siegertreppchen, 2020 die „Die Biene Maja“. In einer begleitenden anonymen Online-Befragung werden die an der Abstimmung Teilnehmenden auch gefragt, wofür sie Briefmarken nutzen, also privat oder geschäftlich, und warum sie sich für ihre drei Lieblingsmarken entschieden haben. Wer möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen rund um Post und Briefmarken teil.