Informativ und aktuell: DBZ 2+3/2024

Die DBZ 2+3/2024 erscheint am 22. Januar 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Verkauf ausschließlich gegen Westmark: Periode der Kuriosa

F√ľr Fern- und Ortsbriefe bedurfte es Mehrfach- oder Mischfrankaturen, ebenso f√ľr Fernpostkarten. Zum Porto passende Marken gab es n√§mlich anfangs nicht. Nur die Ortspostkarte lie√ü sich bis zur Portosenkung vom Juni mit den Berliner Rotaufdruck-Marken in einer Einzelfrankatur versenden. Die Provisorien ersetzten in zwei Schritten die Schwarzaufdruck-Marken. Rot stand gut drei Monate lang f√ľr Frankaturen in Westmark, Schwarz f√ľr die Freimachung in Ostmark. Den R√ľckblick in turbulente Zeiten finden Sie ab Seite 14.

Marktschau:‚ÄąFundgrube f√ľr Sammler

London und Paris heißen die Schauplätze der ersten Weltausstellungen ab 1851. Die damals hochmodernen Leistungsschauen haben interessante philatelistische Spuren hinterlassen, die dem forschenden Philatelisten heute einiges bieten. Michael Burzan zur Marktlage auf den Seiten 37 und 38.

Abbildung: Das Postfuhramt (Berlin) ¬© Matthias S√ľ√üen, eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, www.commons.wikimedia.org