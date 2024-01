Der Vater von Gaston: André Franquin

Seine Figuren haben es längst auf Briefmarken geschafft, ob in Frankreich, Belgien, Monaco, den Niederlanden oder in der Schweiz, nun kommt auch ihr Schöpfer zu Ehren: Zum 100. Geburtstag wird der französische Comiczeichner André Franquin, einer der wichtigsten und stilprägendsten Comic-Zeichner Europas. am 26. Januar von der französischen Post mit der Ausgabe einer Sondermarke geehrt.

Franquin, geboren am 3. Januar 1924 im Brüsseler Vorort Etterbeek, besuchte zunächst die Kunsthochschule in Brüssel, bevor er direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in einem Zeichentrickfilmstudio anheuerte. Die auf den europäischen Markt drängende amerikanische Konkurrenz ließ jedoch wenig Raum für eine belgische Trickfilmproduktion, sodass Franquin sich nach anderen Möglichkeiten umsehen musste.

Während seiner Tätigkeit für das kleine Filmstudio hatte er den Zeichner Maurice de Bevere (1923–2001) alias „Morris“ kennengelernt, der wenige Zeit später mit Lucky Luke sein Debüt geben sollte. Morris macht ihn mit seinem Verleger Charles Dupuis bekannt, in dessen Verlag das 1938 gegründete Comic-Magazin „Spirou“ erschien. Dieses Magazin betreute der Zeichner Joseph Gillain alias „Jijé“ quasi im Alleingang – und war froh, dabei Unterstützung zu bekommen…

Mehr zu André Franquin und seinen Schöpfungen lesen Sie in der kommenden DBZ, die am 22. Januar erscheint. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.