Informativ und aktuell: DBZ 11/2026

Die DBZ 11/2026 erscheint am 3. Juni 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Sammelgebiet Kanada: In herrlichster Natur

Der Ausbau der Eisenbahn war entscheidend auch für die Einigung der dichter besiedelten Kronkolonien des damaligen Kanadas zum weltweit ersten Zusammenschluss einer Konföderation innerhalb des British Empire. Die Begeisterung für die Schönheit der Natur und der tatkräftige Wille, das Land für den Tourismus zu erschließen, schlugen sich in der Ausgabe zahlreicher Postkarten nieder. Herausgeber dieser neuen Werbemittel, philatelistisch als Ganzsachen einzuordnen, waren die Eisenbahngesellschaften selbst, die damit gut betuchte Touristen anlocken wollten: ab Seite 16.

Sammelgebiet Deutschland: Neues zu Ohne-Marken

Dass in mehreren beauftragten Druckereien Fehler passierten, die zum Druck von Marken ohne Matrixcode führten, konnte Autor Jürgen Olschimke bereits in den ersten beiden Teilen aufzeigen. Nun kann er anhand neuer Funde eine weitere Druckerei belegen: Teil III unserer kleinen Serie zu „Marken ohne Matrixcode“ ab Seite 11.

Kalenderblatt: Musik „für den Haufen“

Er erlebt gerade eine kleine Wiederent­deckung: Der Musiker, Dirigent und Komponist Carl Maria von Weber starb vor 200 Jahren. Sein Musiktheaterstück „Der Freischütz“ gilt als die erste deutsche Oper, die „Nationaloper“. Der Erfolg war überwältigend. Allein in Berlin wurde das Stück 1822 bereits zum 50. Mal aufgeführt. Dietrich Ecklebe mit einer Würdigung auf den Seiten 38 und 39.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Ein Beamter der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) auf einem Pferd überblickt das Bow Valley; im Hintergrund ist das Banff Springs Hotel zu sehen. © University of Alberta Library Prairie Postcard Collection, archive.org/details/PC021195 , gemeinfrei, commons.wikimedia.org

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