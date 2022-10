Messeganzsache Ulm ohne Matrixcode

in Deutschland

by Harald Kuhl

Seit Erscheinen der ersten Briefmarken der Deutschen Post mit zus√§tzlich aufgebrachtem Matrixcode kam es vereinzelt zu Produktionsfehlern, bei denen dieser Code auf den Marken fehlte. Blieb dies bei der automatischen Pr√ľfung in der Druckerei unbemerkt, gelangten solche St√ľcke in die Filialen oder wurden gar vom Online-Shop der Deutschen Post verschickt. √úber j√ľngste F√§lle berichten wir in der kommenden DBZ-Ausgabe 22/2022.

Nun ist die am 6. Oktober 2022 anlässlich der Internationalen Briefmarken-Börse Ulm herausgegebene Ganzsache betroffen: Wie hier gezeigt, fehlt auf der beim Sammlerservice in Weiden bezogenen Messeganzsache (Produktnummer 152200527) beim Wertstempel der Matrixcode.

Eine Rarit√§t ist dies allerdings eher nicht: Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, scheinen s√§mtliche bislang von Weiden an Abonnenten und Einzelbesteller verschickten Exemplare davon betroffen zu sein. Wohl weil der Fehler erkannt wurde, ist die Messeganzsache postfrisch derzeit nicht mehr lieferbar. Auf Nachfrage der DBZ-Redaktion konnte die Versandstelle in Weiden keinen exakten neuen Liefertermin nennen; angestrebt ist ‚ÄěEnde Oktober‚Äú.