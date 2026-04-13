Informativ und aktuell: DBZ 8/2026

Die DBZ 8/2026 erscheint am 15. April 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Postverwaltung der Färöer: 50 Jahre eigenständig

Natürlich gab es auch schon vor der eigenständigen Postverwaltung auf den abgelegenen Atlantikinseln der Färöer Postbetrieb: auch darüber berichten unsere Autoren Richard Kühle und Klaus Henn. Ihr Hauptaugenmerk legen sie aber auf die Entwicklung von Postgeschichte und vor allem auf die Marken seit 1976. Zu lesen ab Seite 12.

Kulturelle Identität der Schweiz: Land mit fünf Sprachen

Dass sich kulturelle und nationale Identität oft mit der jeweiligen Sprache verknüpft, gilt schon fast als Binse, wenngleich dies historisch betrachtet eher eine junge Entwicklung darstellt. Die moderne Schweiz ist diesbezüglich kaum zu toppen: fünf Sprachen und ihre philatelistische Dokumentation bringt uns Michael Burzan ab Seite 18 näher.

Außerdem liegt dem neuen Heft die aktuelle Ausgabe des MünzenMarkt bei. Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Hauptpost im Zentrum von Tórshavn © Matthew Ross, eigenes Werk, gemeinfrei, commons.wikimedia.org

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