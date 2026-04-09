Schweiz testet Matrixcode auf Marken

In Ihrer DBZ 6/2026 berichteten wir über die jüngsten Ausgaben der Schweizer Post vom 5. März 2026, darunter zwei Marken der Dauerserie „Naturmuster“. „Technologisch setzen diese Marken neue Akzente“, erklärte dazu die Schweizer Post. Erstmals in der Schweiz sei auf Briefmarken ein Datamatrixcode integriert, der das Sortieren erleichtere und die Fälschungssicherheit erhöhe, ohne dabei die gestalterische Freiheit einzuschränken. So würden diese Marken „Naturbeobachtung, Kreativität und moderne Technik in einem kleinen Sammelstück vereinen“.

Stefan Bühler, Leiter Briefmarken und Philatelie bei der Schweizer Post, ergänzte dazu: „Der neu eingeführte dynamische Datamatrixcode ist ein Markttest der Post. Der Test findet von März bis Juni 2026 statt.“ Anschließend würden mittels Befragungen die Reaktionen strukturiert erfasst, um ein Fazit zu ziehen…

Mehr dazu lesen Sie in der DBZ 7/2026. Das Heft ist am 25. März 2026 erschienen und noch im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Auf diesen beiden Dauermarken testet die Post der Schweiz derzeit erstmals den Datamatrixcode. Die Wellenlinie zwischen Code und Motiven täuscht wohlgemerkt: Der untere Teil darf nicht abgetrennt werden.