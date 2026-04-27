Informativ und aktuell: DBZ 9/2026

Die DBZ 9/2026 erscheint am 29. April 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Zwischen Europa und Afrika: Tangers Phila-Schatz

Ein Postamt-Paradies für Phil­atelisten: In der marokkanischen Stadt Tanger konkurrierten zeitgleich britische, französische, spanische, deutsche und lokale Postdienste um Kunden – eine wohl einmalige, fragmentierte Postlandschaft. Für Sammler bedeutet das eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Marken, Stempeln und Belegen, die heute teilweise gesuchte Raritäten darstellen. Wer sich in die Postgeschichte dieser Stadt vertieft, kann kleine Schätze entdecken – etwa die kurzlebigen Privatposten, von denen echte gelaufene Stücke äußerst selten sind. Dr. Eric Scherer ab Seite 16.

Sammelgebiet Deutschland: Quadrat als Phantom

In Leipzig vergaß man 2022 bei Giesecke + Devrient wohl öfter mal den Matrixcode, was Motive wie „David Bowie“ oder die „Schlümpfe“ zu raritätsverdächtigen „Ohne“-Marken machte. Während ahnungslose Patienten ihre Post samt Phila-Besonderheit entsorgten, klingelten bei Sammlern und auf Auktionsplattformen längst die Kassen. Jürgen Olschimke mit Teil II unserer Serie „Marken ohne Matrixcode“ ab Seite 12.

Markt & Wirtschaft: Plaudernde Sendungen

In seiner Reihe zu Trends in der Philatelie beschäftigt sich Torsten Berndt erneut mit den Grundlagen eines werthaltigen Sammlungsaufbaus. Nur Besonderheiten ins Album zu stecken, sagt dabei ebenso wenig etwas aus wie nur Belege mit ein- und derselben Aussage. Fazit: Man muss etwas vorzuweisen haben, das andere sehen möchten. Mehr dazu auf Seite 32.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Bildnachweis: Grande Poste in Casablanca, Marokko, ein historisches Wahrzeichen Links: Frühes 20. Jahrhundert, rechts: ca. 1960. © commons.wikimedia.org

Möchten Sie regelmäßig über Neuigkeiten von unserer Seite informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter!