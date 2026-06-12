Informativ und aktuell: DBZ 12/2026

Die DBZ 12/2026 erscheint am 17. Juni 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Letzte eigenständige Freimarken Berlins: Stadtbilder statt Bauten

„Deutsche Bundespost Berlin“ – diese Inschrift erschien 1956 erstmals auf Berliner Freimarken. Die Stadtbilder-Serie löste die Bauten-Serie ab, die noch die vielfach genutzte Herkunftsangabe „Deutsche Post“ gezeigt hatte. Im Titelthema erinnern wir ab Seite 14 an die Stadtbilder-Serie und erklären, welches Unternehmen es weder handels- noch verwaltungsrechtlich jemals gegeben hat.

China-Philatelie: Segensreiche Pferde

Über die Jahre hat sich das Sammeln der chinesischen Tierkreiszeichen-Marken zu einem beliebten Gebiet entwickelt. Für die teils aufwendig gestalteten Motive kommen in jedem Jahr andere chinesische Briefmarkendesigner zum Zuge. Carla Michel mit den Hintergrundinformationen zur diesjährigen Feuer-Pferd-Ausgabe auf den Seiten 24 und 25.

Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Titelbild: Flughafen Berlin-Tempelhof, Luftbrückendenkmal, 2008 © Wolfgang Pehlemann, eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

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