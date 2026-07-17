Informativ und aktuell: DBZ 14/2026

Die DBZ 14/2026 erscheint am 22. Juli 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Zanzibar: Wichtige Handelsinsel

Zanzibar, der Handelsposten vor Ostafrika, lag nicht nur strategisch günstig. Seit vielen hundert Jahren hatten hier arabische Händler das Sagen, und ab Ende des 17. Jahrhunderts war die Insel sogar Teil des Sultanats Oman. Postgeschichtlich hat Zanzibar ein reiches Erbe: Franzosen, Briten und Deutsche gaben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Andrew Briscoe und Harald Krieg ab Seite 12.

Sammelgebiet Bayern: Umtausch für Stempel

Bayern und Mühlradstempel – das gehört zusammen. Und doch gab es eine Zeit, in der Ortsstempelabschläge vorgeschrieben waren. Dass Stempel demzufolge ausgetauscht werden mussten, liegt in der Natur der Sache. Peter Zollner zu einem kuriosen Kapitel aus der bayerischen Stempelgeschichte ab Seite 18. Dazu gibt es Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis.

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