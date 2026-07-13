Im Postmuseum Amman

„Während meines Besuchs in 2025 in Jordanien hatte ich die Gelegenheit, das Postmuseum in der Hauptstadt Amman zu besuchen. Es ist nicht einfach, das heutige Postmuseum im Stadtteil Al-Muqablain im umzäunten Gebäudekomplex der Jordanischen Post zu finden, dazu benötigt man einen ortskundigen Fahrer. Das Museum liegt in der „Kafr Anaa Street“, hinter dem Areal der Radio- und Fernseh-Gesellschaft (Radio and Television Corporation) gegenüber den Gebäuden der Badia-Truppen (Al-Badia Force, auch bekannt als Desert Patrol = Wüsten- und Grenztruppen) und unweit des Panzermuseums (Royal Tank Museum). Das Bürogebäude selbst, in dem auch das Postmuseum untergebracht ist, befindet sich auf der durch einen Zaun getrennten Straßenseite, und trägt über dem Eingang in großen Lettern „Jordan Post“ in Arabisch und Englisch. Es ist nicht zu übersehen und ist auch gleichzeitig der Eingang zum am 25. Mai 2023 wieder eröffneten Postmuseum. Bereits 1979 gab es erste Ideen zur Gründung. Die Museumsleitung hat ihr Büro im ersten Stock. Als ich an die Tür klopfe, öffnet eine sehr freundliche Dame, die Direktorin des Postmuseums und der Philatelieabteilung selbst, Frau Nour Abu Gheeda…“

Begleiten Sie unseren Autor Heinz-Jürgen Kumpf auf seiner philatelistische Reise ins Postmuseum Amman in der DBZ 13/26. Das Heft ist am 8. Juli 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Freimarkenausgabe vom 9. April 1975, (MiNr. 964-980),

gedruckt bei der Staatsdruckerei in Wien (Foto: Kumpf).

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