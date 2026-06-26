Briefmarken für Helene Fischer

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, Erfolg lässt sich beziffern: Mit mehr als 19 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Preisen wie Bambis, Echos oder dem erst kürzlich verliehenen Nr.1 Award für ihre Single „Heute Nacht“ ist Helene Fischer die erfolgreichste Sängerin Deutschlands. Nun kommt eine weitere Ehrung hinzu: Die Deutsche Post würdigt das 20-jährige Bühnenjubiläum der Künstlerin mit einer besonderen Briefmarken-Sonderedition. Deren Motive zeigen auf vier Briefmarkenbögen unvergessliche Bühnenmomente, die Atmosphäre großer Stadionkonzerte und ihre größten Hits.

Signierte Sonderedition

Außerdem gibt es für Fans und Sammler ein echtes Sammlerstück: eine limitierte, veredelte und handsignierte Gold-Edition. Dazu Helene Fischer: „Es ist eine große Ehre, dass die Deutsche Post mein 20-jähriges Tourjubiläum mit einer eigenen Briefmarkenserie würdigt. Musik lebt von der Verbindung zwischen Menschen – von gemeinsamen Erinnerungen, Emotionen und unvergesslichen Momenten. Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Fans, die diesen Weg über zwei Jahrzehnte hinweg begleitet haben.“

Sonderpostfilialen auf Konzerten

Die limitierte Sonderedition ist seit heute online unter www.deutschepost.de/helenefischer oder telefonisch unter 0961/3818 3818 erhältlich. Zusätzlich richtet die Deutsche Post Sonderpostfilialen auf den Konzerten von Helene Fischer in Köln (Rhein Energie Stadion) am 26. und 27. Juni 2026, in Hannover (Heinz von Heiden Arena) am 7. Juli 2026 und in München (Allianz Arena) am 17. Juli 2026 ein, jeweils von 14 bis 22 Uhr. Dort gibt es die Briefmarken ebenfalls zu kaufen.

Begonnen hat ihre neue 360°-Stadion-Tour am 10. Juni in Dresden. Ihre neue Single hat am aus dem Stand die Spitze der offiziellen deutschen Charts erobert und ist der erste Vorbote ihres neuen Albums.

Titelabbildung: Leon Schleßelmann / Deutsche Post AG

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