Wir freuen uns auf Ihre Urlaubskarten

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Haben Sie schon Urlaubspläne? Senden Sie uns Ihre Urlaubsgrüße – mit etwas Glück erscheint Ihre Ansichtskarte in einer unserer nächsten Publikationen.

Von der Insel, aus dem Naturreservat, vom Berggipfel oder aus dem Strandkorb … wir suchen sie wieder, die schönsten, fantasievollsten, lehrreichen und natürlich persönlich einmaligen Urlaubsgrüße an Verlag und Redaktion Ihrer DBZ. Mit etwas Glück kommt Ihre Karte in einer unserer nächsten Ausgaben zu Ehren – in unserer Rubrik „Lieblingsbeleg“.

Schreiben Sie an: PHILAPRESS Verlag und Medien, Stichwort: „Urlaubsgrüße“, Wiesenstraße 1, 37073 Göttingen.

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