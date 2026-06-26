China: Pferde verkünden Segen

Seit dem letzten Feuer-Pferde-Jahr sind 60 Jahre vergangen. Wie alle anderen Tierkreiszeichen wird auch das Pferd im Wechsel mit den fünf Elementen Feuer, Wasser, Metall, Erde und Holz kombiniert. Das Jahr 2026 trägt aber auch noch die Zeichenkombination

– bı˘ng wu˘ǔ

• bı˘ng = Yang-Feuer – der dritte der zehn Himmelsstämme

• wu˘ = Pferd, ebenfalls Yang-Feuer – der siebte der zwölf Erdzweige

Durch diese Kombination wird das Element Feuer noch einmal gestärkt.

Das gegenwärtige – bı˘ng wu˘nián – Feuer-Pferde-Jahr dauert vom 17. Februar 2026 bis zum 5. Februar 2027.

Am 5. Januar 2026 konnten die neuen Pferde-Briefmarken in den Postämtern der VR China gekauft werden. Angeboten wurden wieder zwei Briefmarken mit verschiedenen Pferdemotiven im Wert von je 1.20元(Yuan). Jede Briefmarke konnte einzeln oder als Großbogen – 16 Stück, Kleinbogen – sechs Stück, und im Markenheftchen – zwölf Stück, erworben werden… Mehr dazu lesen Sie von Carla Michel in der DBZ 12/2026. Das Heft ist am 17. Juni 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

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