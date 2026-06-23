Drei neue Ganzsachen am 2. Juli

Mit dem Erstverwendungstag 2. Juli 2026 bringt die Deutsche Post drei Ganzsachen heraus. Zwei Gedenkganzsachen widmen sich sportlichen Themen, nämlich der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA sowie dem 100. Geburtstag des erfolgreichen deutschen Springreiters Hans Günter Winkler. Letztere kommt zu einem erhöhten Verkaufspreis von 1,70 Euro zu den Sammlerinnen und Sammlern, da als Wertstempel eine thematisch passende Zuschlagsmarke verwendet wird. Die WM-Gedenkganzsache kostet wie gehabt 1,40 Euro pro Stück, was ebenfalls für die Messeganzsache zur bephila 2026 gilt. Die drei Ganzsachen-Umschläge haben das gewohnte Format 162 mal 114 Millimeter. Gestaltet und produziert hat die Stücke DPS Wermsdorf auf ungestrichenem Sonderganzsachenpapier im mehrfarbigen Offsetdruck. Die Stücke sind beim Sammlerservice in Weiden (Tel. 0961 / 3818-3818) postfrisch und mit einem Erstverwendungsstempel erhältlich. Die Abbildungen der drei Ganzsachen finden Sie in der DBZ 12/26. Das Heft ist am 17. Juni 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Gedenkganzsache „Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko, USA“ mit der 60-Cent-Sondermarke „Deutschland Fußball-Weltmeister 2014“ vom 17. Juli 2014 (MiNr. 3095) und als 35-Cent-Ergänzungswert die ATM „Briefe schreiben“ (MiNr. ATM 8) als Wertstempel. Die Produktnummer für postfrische Exemplare lautet 152201257; die Produktnummer 001257EW5 gilt für Stücke mit dem abgebildeten Erstverwendungsstempel „53113 Bonn“..

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