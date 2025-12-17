250 Jahre Postzustellung in den USA

„Briefmarken sind eine Möglichkeit, das Image unseres Landes zu prägen“, sagt Antonio Alcalá vom United States Postal Service (USPS). „Sie vermitteln, was uns als Land wichtig ist.“ Zur Würdigung des 250-jährigen Bestehens von Postdienstleistungen in den Vereinigten Staaten hat USPS mehrere Sondermarken herausgegeben. Die Gründung des US-Postdienstes basiert auf einem Beschluss des Zweiten Kontinentalkongresses vom Juli 1775. Eine zügige Postzustellung kam den damals nach Eigenständigkeit strebenden britischen Kolonien besonders in der Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs zugute. Während britische Soldaten monatelang auf Mitteilungen aus London warten mussten, stellte die US-Post Nachrichten zwischen dem Kongress und der Kontinentalarmee George Washingtons innerhalb von wenigen Tagen zu…

Mehr über die Geschichte der amerikanischen Postverwaltung und zum Briefmarkenblock des Comic-Zeichners Chris Ware zum Jubiläum des US Postal Service lesen Sie in der DBZ 24/2025.