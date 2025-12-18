Åland: Portoerhöhung für das neue Jahr
Ein Jahreswechsel ist oft auch ein willkommener Anlass für eine Portoerhöhung. Das findet auch Ålands Postverwaltung und hat zum 29. Dezember 2025 neue Tarife angekündigt. Ein einfacher Inlandsbrief bis 50 g innerhalb der Inselgruppe verteuert sich damit im Vergleich zur jüngsten Portoerhöhung im März 2024 um 50 Cent, in der Priority-Variante um 70 Cent.
Eine kurze Übersicht
29.12.25: Neue Portogebühren Aland 2026 (Auszug): Aland bis 50 g 3.50 € Priority, 2.90 € Economy; Finnland bis 50 g 3.80 €; Nordeuropa bis 20 g 4.20 € Priority, 3.60 Economy; Übersee bis 20 g 4.40 € Priority, 3.60 Economy.
Wert von Briefmarken ohne Wertangabe: Lokalpost = 50 g Priority Åland 3,50 €; Inrikes = 50 g Priority Finnland 3.80 €; Europa = 20 g Priority Nordeuropa 4,20 €; Världen = 20 g Priority Übersee 4,20 €; 1 klass = 3,50 €; 2 klass = 2,90 €; Julpost (Weihnachtspost) = 1,70 €.
Außerdem sucht Ålands Postverwaltung wieder die schönste Briefmarke des Jahres 2025.
Abstimmen und auswählen können sie auf dieser Internetseite.