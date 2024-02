Nachtaktiv: Neue Liechtensteiner Kryptomarke

by Marius Prill

Die Liechtensteinische Post hat ihre siebte Kryptobriefmarke mit einem Tier-Motiv angek√ľndigt. Der Verkauf beginnt am 8. Februar 2024 um 9 Uhr im Onlineshop der Post.

Welches Gesch√∂pf auf der Marke in Erscheinung tritt, ist noch unbekannt. Erneut lie√ü man nur ein R√§tsel verlautbaren: ‚ÄěUnser siebtes Tier ist nachtaktiv, war 2001 ein Filmstar und ist in fast jedem Lebensraum der Welt zu Hause.‚Äú

Die Auflage der neuen Kryptomarke ist streng limitiert. Ihre Vorgänger, eine Katze und ein Eichhörnchen, eine Ente und ein Frosch sowie eine Giraffe und ein Hase, waren schnell vergriffen.

Abbildung © Liechtensteinische Post