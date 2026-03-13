Überall nur Plattenfehler?

Betrachtet man die aktuelle Lage rund um den Begriff und das Sammeln von Plattenfehlern metaphorisch und vergleichend mit einem Album voller Briefmarken, fallen uns Begriffe wie Übersättigung und Verwässerung ein. Viel zu viele vermeintliche Plattenfehler im Album und das alles nur wegen einer nicht klar abgegrenzten Definition zum Begriff „Plattenfehler“. Kataloge über Plattenfehler gibt es viele. Und einige sogar ganz ohne einleitende Definitionen, was deren Autoren unter dem Begriff verstehen. Schafft das im Interesse der Sammler Klarheit? Und ist der Begriff „Plattenfehler“ eigentlich noch zeitgemäß?

Zugegeben: es ist etwas überspitzt dargestellt und zunächst provokant gefragt. Aber genau vor diesem Hintergrund hat sich die Fachgruppe DDR Plattenfehler in der ArGe DDR Spezial 2024 in Wernigerode neu gegründet. Der Anspruch: Wir brauchen klare Leitlinien auf dem Weg zu einem katalogfähigen „Plattenfehler“, sonst schaffen noch mehr Verwässerung und Übersättigung nur noch mehr Verunsicherung und Unübersichtlichkeit.

Und seit diesem Zeitpunkt steckt die Fachgruppe wirklich jede Menge Zeit und Herzblut in die Forschungsarbeit. Dabei ist mit Dieter Wolf aus Leipzig ein ausgebildeter Drucker, der jahrzehntelange Erfahrung besitzt mit Qualifikation für den Buch- und Offsetdruck…

Mehr zum Thema lesen Sie in der DBZ 6/2026. Das Heft ist am 11. März 2026 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Einzelne Hefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Titelbbildung: Verfahrensbedingter Bildfehler im RaTdr. Fremdkörper während der Trocknung beeinflusst das gewollte Druckbild.

