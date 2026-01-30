Informativ und aktuell: DBZ 4/2026

Die DBZ 4/2026 erscheint am 4. Februar 2026 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Finnlands Weg in die Unabhängigkeit: Unerschrockener Protest

1809 wurde das Territorium Finnlands vom damaligen Zaren Alexander I. als Großfürstentum in die „Schar der Völker“ Russlands aufgenommen. Anfangs garantierte man die Verfassung und Eigenständigkeit der Finnen, die zunehmend ein eigenes Nationalbewusstsein entwickelten. Kein Wunder, dass sie sich der späteren, zwangsweisen Russifizierung entgegenstellten, die Ende des 19. Jahrhunderts ­begann. Dieter Becker mit der ganzen ­Geschichte ab Seite 10.

Ansichtskarten-Spiegel : Schiffe wie Türme

Immer wieder erstaunt, welche Themen die Bildseiten von Post- und Ansichtskarten behandeln. Autor Jan Sperhake befasst sich diesmal mit Schiffen, aber ganz besonderen: Die sogenannten „Tumblehomes“ waren Kriegsschiffe, die vor gut hundert Jahren gebaut wurden. Nie gehört? Dann lesen Sie darüber auf den Seiten 20 und 21.

Markt & Wirtschaft: Schmale Gewinnspanne

Es ist eine Binse, dass postgeschichtlich aussagekräftige Belege nicht die Welt kosten müssen, um eine Sammlung bereichern zu können. Doch wie entstehen eigentlich An- und Verkaufspreise im Philateliefachhandel und wie ist die Gewinnspanne einzuschätzen? Torsten Berndt wirft einen Blick auf das Geschäft mit den Augen eines Buchhalters auf Seite 30. Dazu gibt es Neuigkeiten, Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verrät Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis.

Abonnenten erhalten die neue Ausgabe bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: Senatsplatz in Helsinki mit der Statue von Alexander II. und der Helsinkier Kathedrale im Hintergrund, zwischen 1890 und 1900 © Photochrom Print Collection, Library of CongressCatalog: http://lccn.loc.gov/2001697411, gemeinfrei, commons.wikimedia.org

