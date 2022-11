Ukrainekrieg: Brücke auf Briefmarke

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte Russlands Präsident Putin mit einem „Feuerwerk auf der Krim-Brücke zum 70. Geburtstag gratuliert“ hatten, hat die ukrainische Post nun die Briefmarke zu dem Ereignis herausgebracht. Um die Wichtigkeit dieses Ereignisses für die Ukraine herauszustreichen, wurde in das Markenmotiv eine Szene aus einem berühmten Katastrophenfilm eingearbeitet. Dazu gibt es Anspielungen auf das „Rauchen in verbotenen Gebieten“ und geplünderte Waschmaschinen fallen von der zerstörten Brücke. Russland nutzt die – illegal gebaute – Brücke, um Nachschub von der besetzten Krim in die umkämpften Gebiete in der Ukraine zu bringen. Die Briefmarke zum Tarif M (18,- Hr) ist am 4. November erschienen.

>>> Weitere Meldungen zum Thema Ukraine.