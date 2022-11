Auch aus Portugal gibt es mittlerweile eine Solidaritätsmarke für die Ukraine zu melden. Bereits am 27. September erschien der Wert zu 0,95 Euro. Den Verkaufserlös will man für Maßnahmen verwenden, „die zur Verbesserung der dramatischen Situation des ukrainischen Volkes beitragen können“, was in enger Zusammenarbeit mit der Botschaft der Ukraine in Portugal im Detail festgelegt werden soll.

>>> Weitere Meldungen zum Thema Ukraine.