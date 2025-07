Tag der Offenen Tür in Siegen

Ein „Tag der offenen Tür“ findet am 5. Juli von 10 bis 17 Uhr im und um das Kreishaus in Siegen (Koblenzer Straße 73) statt. Daran beteiligt ist der Verein der Briefmarkenfreunde Netphen, der auch die Einladung eines Eventteams der Deutschen Post Philatelie angeregt hat. Das Eventteam bringt einen anlassbezogenen Sonderstempel mit nach Siegen. Denn im Jubiläumsjahr 2025 ist es 50 Jahre her, dass zum 1. Januar 1975 die beiden Kreise Siegen und Wittgenstein zum Kreis Siegen fusionierten. Der neue Kreis umfasst die beiden Altkreise ohne die Wittgensteiner Höhendörfer, die dem Hochsauerlandkreis zugeschlagen wurden. Per Landesgesetz erhielt der Kreis schließlich zum 1. Januar 1984 durch eine Umbenennung den heutigen Namen „Kreis Siegen-Wittgenstein“.

Kostenlose Briefmarken

Am „Tag der offenen Tür“ sind im Kreishaus nicht nur Gratis-Postkarten erhältlich. Das Team der Kreisverwaltung verteilt für Frankaturzwecke auch kostenlos Briefmarken Individuell, solange der Vorrat reicht. Die Briefmarkenfreunde Netphen werden am 5. Juli im Kreishaus zusätzlich kostenlose, auf den Sonderstempel abgestimmte Blanko-Schmuckumschläge im DIN C6-Format abgeben. Neben diesem Schmuckumschlag hat Ehrenvorsitzender Wilfried Lerchstein auch noch zusätzlich drei eigene Briefmarken Individuell zum Kreisjubiläum entworfen. Diese 95-Cent-Briefmarken werden vom Verein nur vor und nach dem „Tag der offenen Tür“ zum Kauf angeboten. Wer am 5. Juli nicht persönlich nach Siegen kommen kann, richtet seine Briefmarkenbestellung bitte unbedingt unter Angabe einer Versandadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse an Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen (Tel. 02737/1216 und E-Mail Lercwi@web.de). Die Bestellungen werden gegen Vorkasse in der Reihenfolge des Geldeingangs bearbeitet. Weitere Informationen unter https://suedwestfalenboerse.de/belegprogramm/ .