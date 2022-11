Tipp zum Wochenende: 20 Jahre Partnerschaft mit dem Seelower Gymnasium

Unterst√ľtzung in Sachen Kreativit√§t erh√§lt der Philatelistenklub Seelow seit nunmehr 20 Jahren von Sch√ľlern des Gymnasiums auf den Seelower H√∂hen. Erste Kontakte gab es im Jahr 2001 zum 50-j√§hrigen Vereinsjubil√§um. Damals gestaltete das Gymnasium anl√§sslich der 750-Jahr-Feier der Stadt Seelow im Jahr 2002 einen Mittelaltermarkt f√ľr die Stadt. So konnten sich B√ľrger neben vielen anderen Angeboten Briefe ausfertigen lassen, die dann durch eine Botenpost bef√∂rdert wurden. Die Sch√ľler entwarfen den Sonderstempel f√ľr das Postamt, den Botenstempel und diverse Nebenstempel f√ľr die Belege.

Anl√§sslich des 60. Jahrestages der Schlacht um die Seelower H√∂hen wurden von Sch√ľlern des Gymnasiums Briefmarken f√ľr den City Brief Boten entworfen. Der Siegerentwurf wurde postalisch verwendet und fand schlie√ülich Eingang in den Michel-Privatpostmarkenkatalog (CBB Schwedt, Block 1). Im Jahr 2005 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Gymnasium und dem Philatelistenklub abgeschlossen. Verschiedene Projekte wurden unter anderem durch den Kunstlehrer J√∂rg Miethe umgesetzt, der f√ľr seine Arbeit im Jahr 2021 die Ehrenmedaille des BDPh erhielt.

Zu seinem traditionellen Herbstgroßtausch, der in diesem Jahr am 13. November stattfindet, wird der Philatelistenklub Seelow mit dem Event-Team Phil­atelie der Deutschen Post ein Sonderpostamt einrichten. Geöffnet ist das Postamt in der Zeit von 9 bis circa 14 Uhr.

Den Sonderstempel anl√§sslich der 20-j√§hrigen Partnerschaft zwischen dem Gymnasium und dem Philatelistenklub hat Emmely Kwetkat im Rahmen der Projektarbeit eines Kunstkurses der Klassenstufe 11 entworfen. Mit einem symbolischen Stempelabschlag wird die Sch√ľlerin das Postamt er√∂ffnen und dann mit ihrem Hund eine Sonderpostbef√∂rderung vornehmen.

Tauschlokal und Sonderpostamt befinden sich in der Cafeteria des Gymnasiums auf den Seelower H√∂hen in der Bertolt-Brecht-Stra√üe 3 in Seelow. Neben den ‚Äěalten Hasen‚Äú hat der Philatelistenklub auch wieder die Philatelistenjugend aus Berlin und Brandenburg zu dem Herbstgro√ütausch eingeladen.

Kontakt f√ľr R√ľckfragen und Belegbestellungen: Thomas Dr√§ger, Frankfurter Stra√üe 445, 15306 Seelow, Tel. 03346 / 88735 (nach 19 Uhr) sowie per E-Mail.

Beitragsbild: M. Schimmel