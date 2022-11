Informativ und aktuell: DBZ 24/2022

Die DBZ 24/2022 erscheint am 14. November 2022 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

AM POST: Drei f√ľr eine Ausgabe

Seit 50 Jahren beforscht die ArGe AM POST das gleichnamige Sammelgebiet. Und das ist aus postgeschichtlicher Sicht √§u√üerst komplex: In Aachen standen ab M√§rz 1945 sofort die wichtigsten vier Nennwerte der Briefmarken zur Verf√ľgung, in Karlsruhe √ľberhaupt nicht. P√§ckchen wurden in der Britischen Zone einheitlich am 1. September 1945 zugelassen, w√§hrend dies in der Amerikanischen Zone vom 27. August 1945 bis 28. Januar 1946 schwankte. Begleiten Sie Karl-Rudolf Winkler in die spannende Epoche kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

150 Jahre Eisenbahn in Japan:‚ÄąLand des Shinkansen

Shinkansen ‚Äď der Name ist selbst vielen bekannt, die sich gew√∂hnlich nicht mit der Eisenbahn besch√§ftigen. Mit dem Zug begann 1964 das Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Dorthin und noch etwas weiter zur√ľck blicken wir anl√§sslich des 150. Jahrestags des Schienenverkehrs in Japan.

Herausforderungen f√ľr CO 2 -armen Postvertrieb: Mehr √Ėko-Postlogistik

Seit 1969 wird am 9. Oktober der vom Weltpostverein initiierte Weltposttag begangen. Das diesj√§hrige gemeinsame Thema lautet ‚ÄěPost f√ľr den Planeten‚Äú. In einigen L√§nder ruht an diesem Feiertag sogar die Arbeit. Kai B√∂hne stellt aktuelle Motive und √∂kologische Hintergr√ľnde vor, die die Postbetreiber veranlassen, ihren Vertrieb CO 2 -emissionsarm zu organisieren.

