Neuheiten November 2022: Dauermarken, Musik, Gesellschaft und Weihnachten

Welt der Briefe: Flaschenpost

F√ľr Schiffsbr√ľchige birgt sie die Hoffnung auf Rettung. Ihr Weg ins Ungewisse zeugt von Abenteuer: Die Flaschenpost ist am 2. November 2022 auf einer neuen Dauermarke der Serie ‚ÄěWelt der Briefe‚Äú zu sehen.

Insofern es bei dieser um die fantasievolle Kombination von Dingen geht, die eigentlich nichts miteinander zu

tun haben, passt das Motiv zur noch jungen Dauermarkenserie der Deutschen Post. Andererseits handelt es sich bei der Flaschenpost nicht um eine surrealistische Kreation, wie zum Beispiel den Briefbaum vom 4. August 2022 (MiNr. 3704), sondern um eine reale Erfindung.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 2. November 2022

Wert: 10 Cent

Michel-Nr.: 3723

Philotax-Nr.: 3598

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909089

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschéde, Haarlem

Größe: 31,80 mm x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Markenmotivs

Weihnachten: Die Botschaft des Engels ‚Äď Ich verk√ľndige euch eine gro√üe Freude

Die Weihnachtsmarke der Deutschen Post f√ľr das Jahr 2022 erscheint am 2. November. Der Erl√∂s aus dem Zuschlag kommt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zugute, die soziale Projekte der Wohlfahrtsverb√§nde, zum Beispiel Kinderg√§rten und Jugendclubs, Betreuungsangeboten f√ľr alte, kranke und behinderte Menschen sowie Hilfen f√ľr Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen unterst√ľtzt.

Als Motiv dient das Gem√§lde ‚ÄěVerk√ľndigung an die Hirten‚Äú des italienischen K√ľnstlers Ansano di Pietro Mencio (1406‚Äď1481). Es bezieht sich auf die Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium des Neuen Testaments, Lukas 2, 1‚Äď20. Im Zuge der Geburt Jesu Christi richtet sich ein Engel an die Hirten und spricht: ‚ÄěIch verk√ľnde euch eine gro√üe Freude.‚Äú

Entwurf: Prof. Annette le Fort, Prof. André Heers

Ersttag: 2. November 2022

Wert: 85 Cent + 40 Cent

Michel-Nr.: 3724, 3729 (selbstklebend), Folienblatt 121 

Philotax-Nr.: 3599, 3604, MH 259

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151700075, 151708596 (Folienblatt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 mm x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Gold, ‚ÄěGutes tun Mit Briefmarken helfen‚Äú

Deutsche Fernseh legenden: Rockpalast

In seinen glorreichen ersten eineinhalb Jahrzehnten und nach dem Ende des Pionierformats Beat-Club schaffte es der Rockpalast, Livemusik im deuschen Fernsehalltag zu verankern. Wie zuvor ihren von Radio Bremen produzierten Vorg√§nger, w√ľrdigt die Deusche Post auch die Sendung des WDR mit einer Sondermarke. Mehr dar√ľber lesen Sie auf Seite 18 und 19 Ihrer DBZ 22/2022.

Entwurf: Thomas Steinacker, Konzertfoto © dwphotos/shutterstock.com TV-Testbild © xiver/shutterstock.com, Rockpalast-Logo © WDR, WDR mediagroup GmbH

Ersttag: 2. November 2022

Wert: 160 Cent

Michel-Nr: 3725

Philotax-Nr.: 3600

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105431

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 mm x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Markenmotivs

125 Jahre Deutscher Caritasverband

Not leidende und Hilfe suchende Menschen zu unterst√ľtzen und verschiedene Hilfsangebote zu koordinieren, um in Deutschland eine fl√§chendeckende katholisch-karitative Sozialarbeit zu gew√§hrleisten, ist das Ziel des Deutschen Caritasverbands. Neben der praktischen Hilfe verfolgt er die Aufgabe, die Sozialgesetzgebung mitzugestalten und sich f√ľr gesellschaftlich Benachteiligte einzusetzen sowie ihre Rechte zu st√§rken.

Der Verband wurde am 9. November 1897 in K√∂ln gegr√ľndet. 1916 erkannte die Deutsche Bischofskonferenz ihn als offiziellen Sozialdienst der katholischen Kirche an. 1921 benannte sich die Organisation von ‚ÄěDeutscher Charitasverband f√ľr das katholische Deutschland‚Äú in ‚ÄěDeutscher Caritasverband‚Äú um.

In der Gegenwart umfasst der Deutsche Caritasverband e. V. 6200 rechtlich eigenständige Träger, die rund 25

000 Einrichtungen und Dienste betreiben. Es handelt sich um den größten Wohlfahrtsverband in Deutschland.

Entwurf: Prof. Annette le Fort, Prof. André Heers

Ersttag: 6. Oktober 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3726

Philotax-Nr.: 3601

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105429

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 mm x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß

Diversit√§t ‚Äď Vielfalt in Deutschland

Antidiskriminierung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung sowie das vorurteilsfreie und wertsch√§tzende Zusammenleben ungeachtet ethnischer, religi√∂ser, sexueller und sonstiger Unterschiede sind f√ľr eine freiheitliche Gesellschaft und die individuelle Entfaltung notwendig. Interesse und Offenheit, Toleranz und Solidarit√§t sowie Dialog- und Lernbereitschaft erm√∂glichen ein friedliches Zusammenleben.

Die Berliner und Bonner Ersttagsstempel weisen mit einem Herz und dem Peace-Symbol auf den Gewinn hin, den eine konstruktive und positive Einstellung mit sich bringt.



Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 2. November 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3727

Philotax-Nr.: 3602

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105430

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 46,40 mm x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Striche in den Farben des Markenmotivs

Friedvolle Weihnachten!

Die Hoffnung und das Engagement f√ľr Frieden spielen an Weihnachten eine wichtige Rolle. In der Bibel und im

Christentum gehen sie mit der Geburt Jesu Christi einher, der als Vorbild auftritt. Wohlwollend, mitf√ľhlend und hilfsbereit aufeinander zu zugehen, statt sich gegen√ľber den Mitmenschen, insbesondere jenen, die in Not sind, gleichg√ľltig zu verhalten, geh√∂rt zur Botschaft des Religionsstifters.

Thomas Steinacker gestaltete eine Sondermarke mit einem winterlichem Motiv. Sie steht unter dem Motto ‚ÄěFriedvolle Weihnachten!‚Äú Die Michel- und Philotax-Nummern des November werden Ihnen in Ihrer DBZ 23/2022 nachgemeldet.

Entwurf: Thomas Steinacker, Abbildungen © Artnizu/shutterstock.com, © Thomas Steinacker

Ersttag: 2. November 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3728, 3730, Folienblatt 122 

Philotax-Nr.: 3603, 3605, MH 260

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105432, 152302021 (Folienblatt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 mm x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Markenmotivs