Tipp zum Wochenende: Gaildorf lädt zum Großtauschtag ein

by Stefan Liebig

Die Briefmarkenausstellung GABRIA 2022 richtet der Briefmarkensammlerverein Gaildorf am 5. und 6. November aus. Die zweitägige regionale Ausstellung in der Limpurghalle sowie der Gaildorfer Großtauschtag am Sonntag gehören zu den beliebten Sammlertreffs im süddeutschen Raum, teilt der BSV mit.

Neben der Ausstellung runden ein umfangreiches Handelsangebot, besondere Aktionen für junge Briefmarkenfreunde sowie an beiden Tagen das Event-Team Philatelie der Deutschen Post das Programm ab. Die zweitägige Veranstaltung öffnet jeweils um 10 Uhr. Es liegen Anmeldungen von Sammlungen aus Frankreich und Luxemburg sowie von Sammlern aus ganz Deutschland vor.

Der Sonderstempel, der vor Ort abgeschlagen wird, zeigt den Wiedehopf, den Vogel des Jahres 2022. Auf dem Stempel zu sehen ist der Höhlenbrüter bei der Fütterung eines Jungvogels. Mit einer Postkarte Individuell würdigt der BSV Gaildorf zudem die ARWA in Gaildorf-Bröckingen.

Außerdem zeigt das Bild einer Marke Individuell ein Werbeplakat aus der Zeit des Wirtschaftswunders. Nach der Enteignung des Stammwerkes in der damaligen sowjetischen Besatzungszone lebte die Marke ARWA im Westen weiter. 1948 in Backnang als Strumpffabrik ARWA gegründet, wurde das Unternehmen bald in einen heutigen Stadtteil von Gaildorf verlagert und schließlich 1973 vom Konzern Hudson übernommen.

Kontakt für Informationen zum Belegprogramm und Reservierungen: Joachim Rupp, Prescherstraße 38, 74405 Gaildorf oder per E-Mail.

Aktuelles zur GABRIA finden Sie im Internet.

Beitragsbild: S. Kunka