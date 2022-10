Informativ und aktuell: DBZ 22/2022

Die DBZ 22/2022 erscheint am 17. Oktober 2022 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Ziffernserie: Sammelgebiet f√ľr alle

Bereits seit Jahren erfreuen sich Sammelgebiete aus der unmittelbaren Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs gro√üer Beliebtheit. Kein Wunder, es war eine turbulente Zeit. Phil¬≠atelistisch schlugen sich die politischen Verh√§ltnisse ebenfalls nieder; so in der Ersten Kontrollratsausgabe, auch Ziffernserie genannt. J√ľrgen Seiffert √ľber den Reiz des Sammelgebietes.

Menschen in der Philatelie: Exotische Belege

Vor √ľber hundert Jahren war es f√ľr Sammler ganz und gar nicht einfach, an Marken aus dem Ausland zu kommen, weswegen sich einige Briefmarkenh√§ndler genau darauf verlegten. Einer von ihnen war der Ulmer Paul Kiderlen, der so f√ľr seine Kunden Belege von √ľberall her beschaffte. Diese Belege stecken heute nicht nur in vielen Sammlungen, sondern tauchen immer wieder auf Auktionen auf, wei√ü Michael Burzan.

Zur Sache: Unter einem Dach

Sie werden es bemerkt haben: Die Internetseiten von BRIEFMARKEN SPIEGEL und DBZ /‚ÄąDEUTSCHE BRIEFMARKENZEITUNG sind zusammengezogen und jetzt unter www.philapress.de aufrufbar. Hier finden Sie neben unseren aktuellen Artikeln weiterhin alle Online-Inhalte der vergangenen zehn Jahre. Oft haben wir auch zu thematisch passenden √§lteren Artikeln weiterverlinkt, geht es also beispielsweise in einem Artikel um das Thema ‚ÄěTim und Struppi auf Briefmarken‚Äú und wird darin eine bestimmte Zeitschrift erw√§hnt, f√ľhrt der Link dann zu dem entsprechenden Artikel. Die Schlagw√∂rter unter jedem Artikel, als ‚ÄěTags‚Äú bezeichnet, f√ľhren Sie mit einem Klick zu allen Artikeln, die unter dem entsprechenden Thema abgelegt sind, beispielsweise¬† ‚ÄěUkraine‚Äú, das Thema ‚ÄěDeutsche Post‚Äú oder ‚ÄěPortoerh√∂hung‚Äú.¬† Schauen Sie doch mal rein und probieren Sie es aus! Und wenn Sie eine E-Mail bekommen m√∂chten, wenn auf unserer Seite ein neuer Artikel erscheint, schreiben Sie einfach einen kurzen Kommentar und setzen Sie das entsprechende H√§kchen daf√ľr. Eine kurze Anleitung dazu finden Sie auch in diesem Artikel.¬† ¬†¬†

Ebenfalls neu ist unsere aktuelle Adresse, die allen ans Herz gelegt sei, die uns postalisch erreichen möchten: Philapress Zeitschriften und Medien GmbH & Co. KG, Postfach 200251, 37087 Göttingen; Hausanschrift: Wiesenstraße 1, 37073 Göttingen.

Herzlichst, Ihre Birgit Freudenthal

