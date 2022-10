Tipp zum Wochenende: Veranstaltung zum „Tag der Briefmarke 2022“ in Halle (Saale)

Zwei Pluskarten individuell sowie den passenden Sonderstempel geben die Briefmarkenfreunde Halle-Süd zum Tag der Briefmarke 2022 heraus. Im Auftrag des Landesverbandes Thüringer Philatelisten gestaltet der Verein die Veranstaltung am 22. Oktober von 10 bis 13 Uhr in der evangelischen Kirchengemeinde Am Gesundbrunnen in Halle (Saale), Diesterwegstr. 16.

Zum Abschlagen des Sonderstempels wird auch ein Event-Team Philatelie der Deutschen Post vor Ort sein. Motivgeber für die Pluskarten und den Sonderstempel ist das 125-jährige Jubiläum der Halle-Hettstedter Eisenbahn, zu dem es parallel auch eine Ausstellung im Stadtmuseum Halle gibt. Der Tag der Briefmarke wird in Kooperation mit den Freunden der Halle-Hettstedter Eisenbahn ausgerichtet. Die Pluskarten können über die Vereinshomepage bezogen werden.

Beitragsbild von den Freunden der HHE.