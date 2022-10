MünzenMarkt 40 – e-Paper

Niemand weiß, wie sich die Pandemie und all die anderen Krisen weiterentwickeln. Ist es möglich, weiterhin zu reisen und Neues zu erkunden? Wir müssen es auf uns zukommen lassen. Was uns aber keiner nehmen kann: Wir können im Kopf reisen und dazu beispielsweise Münzen zur Hand nehmen. So sind wir in der Lage, dem uns Menschen eigenen Entdeckerdrang trotz allem ungehindert nachzugehen. Es lohnt sich! Denn es gibt viele Münzen mit sehenswerten Stadtansichten. Der MünzenMarkt 40 widmet sich genau dieser Thematik.

Genießen Sie in der neuen Ausgabe die ausführlichen Beschreibungen von Denkmälern und anderen Bauwerken, die den auf Münzen geprägten Städten ihren unverwechselbaren Charakter verleihen. Die numismatische Weltreise, die Sie unter anderem nach Hamburg, Leipzig, Göttingen, Wien und Denver führt, ist also gleichermaßen als geografische wie auch historische Reise zu verstehen, wie Chefredakteurin Ursula Kampmann treffend anmerkt: „Es ist doch immer wieder spannend, ausgehend vom konkreten Objekt etwas über seinen historischen Hintergrund zu erfahren.

Alle Beiträge finden Sie hier direkt in unserem e-Paper.

Bestellung:

Sie können Ihren MünzenMarkt 40 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551/901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 40.