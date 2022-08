Neuheiten August 2022: Ökumene, Amphibien, Briefe und U-Bahnen

Welt der Briefe: Briefperle, Briefmühle, Briefbaum, Ballonpost

Vier neue Dauermarken veröffentlicht die Deutsche Post im Rahmen ihrer umfangreichen Ausgabe vom 4. August 2022. Bettina Walter entwarf fantasievolle Motive, die abermals Briefe und dazugehörende Utensilien spielerisch-surrealistisch mit unterschiedlichen Szenerien verknüpfen, um zum Schreiben anzuregen.

Der Wert „Briefperle“ spielt darauf an, dass Briefmarken in der Philatelie einen kostbaren Status innehaben. Die Marke mit dem Titel „Briefmühle“ verweist auf die Papiermühlen, die man im Italien des 13. Jahrhunderts mit Wasserkraft betrieb, und das noch heute geschätzte Büttenpapier. Auch in der Gegenwart sind Holzschliff und Zellulose die wesentlichen Rohstoffe der industriellen Papierproduktion. Darauf macht der Wert „Briefbaum“ aufmerksam. Die Marke „Ballonpost“ lässt an ein berühmtes Beispiel der Flugpost denken: Während des Deutsch-Französischen Krieges in den Jahren 1870 und 1871 gelangten Millionen von Briefen an Bord von Heißluftballons sicher über die deutschen Truppen hinweg, die Paris belagerten. Heutzutage ist die Beförderung von Briefen mit bemannten Heißluftballons ein philatelistisches Spezialgebiet. Der Wert „Ballonpost“ kommt ausschließlich nassklebend auf den Markt, die Motive „Briefperle“, „Briefmühle“, und „Briefbaum“ erscheinen auch in selbstklebender Form.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 4. August 2022

Wert: 32 Cent (Briefperle), 37 Cent (Briefmühle), 45 Cent (Briefbaum), 95 Cent (Ballonpost)

Michel-Nr.: 3702–3705, 3711–3713 (32 Cent, 37 Cent, 45 Cent selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3577–3580, 3586–3588

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909100 (32 Cent), 150909101 (37 Cent), 150909099 (45 Cent), 150909094 (95 Cent), 144000023 (5000er-Maxirolle, 32 Cent selbstklebend), 144000024 (5000er-Maxirolle 37 Cent selbstklebend), 144000022 (500er-Maxirolle 45 Cent selbstklebend)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps B.V., Haarlem (32 Cent, 95 Cent), Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH Berlin (37 Cent, 45 Cent)

Größe: jeweils 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils Hintergrundelemente der Markenmotive

Für die Jugend: Amphibien – Bergmolch, Laubfrosch, Feuersalamander

Die Jugendmarken zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke zeigen im Jahr 2022 Amphibien. Bergmolche sind in Nordfrankreich und Mitteleuropa, Nordgriechenland und den Karpaten anzutreffen. Sie werden acht bis zwölf Zentimeter groß.

Während der Paarungszeit im Frühjahr nehmen der Rücken und die Seiten von Männchen eine blaue Farbe an. Weibchen legen bis zu 250 Eier, die sie an Wasserpflanzen oder Falllaub positionieren.

Laubfrösche leben beinahe überall in Europa. Sie erreichen eine Länge von drei bis fünf Zentimetern. An ihren Zehen und Fingern haben sie Haftscheiben, die ihnen herausragende Kletterfähigkeiten verleihen. In Gewässern legen Laubfroschweibchen bis zu 1000 Eier ab.

Auch Feuersalamander findet man in weiten Teilen Europas. Sie können bis zu 20 Zentimeter groß werden. Feuersalamanderweibchen hinterlegen in Gewässern mit Kiemen ausgestattete Larven.

Entwurf: Prof. Annette Le Fort und Prof. André Heers, Fotos © Shutterstock/Ihor Hvozdetskyi (85 + 40 Cent), © Heike Lorbeer (100 + 45 Cent), © Stefan Schaub (160 + 55 Cent)

Ersttag: 4. August 2022

Wert: 85 + 40 Cent (Bergmolch), 100 + 45 Cent (Laubfrosch), Feuersalamander (160 + 55 Cent)

Michel-Nr.: 3706–3708

Philotax-Nr.: 3581–3583

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151300075 (85 + 40 Cent), 151300076 (100 + 45 Cent), 151300077 (160 + 55 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: jeweils 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils „Gutes tun mit Briefmarken helfen“, orange und weiß (85 + 40 Cent), grün und weiß (100 + 45 Cent), gelb und weiß (160 + 55 Cent)

U-Bahn-Stationen: Heumarkt Köln

Die Haltestelle Heumarkt Köln ist diesen Monat auf einer Sondermarke der Serie „U-Bahn-Stationen“ in Deutschland zu sehen. Ein unterirdisches unterirdisches Schienennetz besteht in Köln seit 1968. Mit 78 100 Kubikmetern Volumen ist die Station Heumarkt die größte in der nordrhein-westfälischen Stadt. Sie wurde zwischen 2005 und 2013 gebaut und liegt außerdem am tiefsten. Die Architektur ähnelt einem Kirchenschiff.

Die Haltestelle Heumarkt ist Teil der Nord-Süd-Stadtbahn. Seit 2004 dient diese dazu, die südlichen Stadtteile an die Kölner Innenstadt und den Hauptbahnhof zu verbinden. Jeden Abend fährt ein zwar nicht sichtbarer, aber akustisch zu vernehmender Geisterzug durch die Station Heumarkt.

Dafür sorgt eine Installation des österreichischen Künstlers Werner Reiterer namens „Ghosttrain“. Ausgelöst durch einen Zufallsgenerator kündigen eine Durchsage und eine Anzeigetafel irgendwann zwischen 20 und 0 Uhr an: „Nächster Zug: Bitte Zugbeschilderung beachten.“ Und: „Sonderzug! Bitte nicht einsteigen.“ 28 Lautsprecher an der Bordsteinunterkante übertragen dann das Geräusch einer durchfahrenden Bahn.

Auch an weiteren Stationen der Kölner Nord-Süd-Bahn kann man Kunstwerke erleben. Am Chlodwigplatz schuf die Künstlerin Katharina Grosse mit Spraypistole ein großflächiges Wandgemälde. Der dänische Künstler Tue Greenfort erarbeitete für die Haltestelle Breslauer Platz die Installation NEOBIOTA. Auf Bildschirmen sind Live-Aufnahmen der Alexandersittiche zu sehen, die aus den Tropen Südasiens stammen, jedoch seit Jahrzehnten in Köln leben.

Entwurf: Jennifer Dengler, Foto © Seelbach/KVB

Ersttag: 4. August 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3709

Philotax-Nr.: 3584

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150105420

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Linien und Stationen einer U-Bahn-Karte

Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe

1948 wurde der Ökumenische Rat der

Kirchen (ÖRK) gegründet. Rund 350 orthodoxe, anglikanische und baptistische, lutherische, methodistische und reformierte Kirchen, die 580 Millionen

Christen repräsentieren, aus über 120 Ländern gehören ihm an.

Etwa alle acht Jahre tagt das oberste Entscheidungsgremium des ÖRK, die Vollversammlung. Zwischen dem 31. August und 8. September 2022 geschieht dies zum ersten Mal in Deutschland. Unter dem Motto „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“ ist Karlsruhe Austragungsort.

Eine Sondermarke, die Luzia Hein zu diesem Anlass gestaltete, spielt auf das Logo des ÖRK an, in dem die Kirche als Boot auf dem Meer der Welt dient. Das christliche Kreuz erscheint als Mast. Im Markenmotiv symbolisieren viele Boote in unterschiedlichen Farben die Vielfalt der Christenheit und die aus aller Welt stammenden Besucher der diesjährigen Vollversammlung.

Entwurf: Luzia Hein

Ersttag: 4. August 2022

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3710

Philotax-Nr.: 3585

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105421

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Felder in den Farben des Markenmotivs