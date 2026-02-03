Jersey: Inselaufnahmen aus der Luft

Am 6. Januar 2026 verausgabte Jersey Post acht Sondermarken. Sie präsentieren Luftansichten landschaftlicher Attraktionen auf der Insel.

Auf einer Marke des Nennwerts 82 Pence ist der Marine-Peilstand und Messstellung 3 in der Küstengegend Les Landes zu sehen. Errichtet wurde er 1943 während der Besatzung Jerseys durch das Dritte Reich. Ein Wert zu 1 Pfund und 25 Pence zeigt den Aussichtsturm am Strand von Archirondel. Er wurde zwischen 1878 und 1901 gebaut. Fort Regent dient als Motiv einer Marke des Nominalwerts 1 Pfund und 40 Pence. Die Festung entstand 1806 während der Koalitionskriege zwischen dem französischen Kaiserreich Napoleons und England. Elizabeth Castle stellt eine Marke zu 1 Pfund und 95 Pence dar. Die Festung befindet sich auf einer kleinen Insel bei Jersey. Sie ist nach der englischen Königin Elizabeth I. benannt.

Bereits während des 100-jährigen Kriegs zwischen 1337 und 1453 entstanden Befestigungen auf dem Felsen im Dorf Gorey. Der Name Mont Orgueil Castle, französisch für „stolzer Berg“, geht auf den englischen König Heinrich V. zurück. Die Festung ist auf einer Marke zu 2 Pfund und 35 Pence abgebildet.

Den Hafen von La Rocque zeigt eine Marke des Nennwerts 3 Pfund und 10 Pence. Er liegt an der Nordwestküste Jerseys. Le Don Hilton, auch „the White Cottage“, „das weiße Häuschen“, genannt, präsentiert ein 4-Pfund-Wert. Erstmals 1665 urkundlich erwähnt, diente es als Pulvermagazin.

Fort Leicester entstand zu Beginn des 16. Jahrhunderts beim Dorf Trinity an Jerseys Nordküste. Seinen Namen hat die Festung von Robert Dudley, den Königin Elisabeth 1564 zum Earl of Leicester, einem Grafen, ernannte. Fort Leicester ist auf einer Briefmarke zu 5 Pfund abgebildet. Die Fotografien der Motive stammen von Marc Le Cornu und James Bedding. Mit der Produktion im Mehrfarben-Offsetdruckverfahren beauftragte Jersey Post bpost Stamps im belgischen Malines. Die Marken sind jeweils 35 mal 35 Millimeter groß.

Hauptinsel der Kanalinseln

Als Meeresarm verbindet der Ärmelkanal den Atlantischen Ozean mit der Nordsee und das Festland Großbritanniens mit Europa. Im Ärmelkanal liegen zwei Inseln: die Kanalinseln. Jersey stellt die Hauptinsel der Kanalinseln dar. Sie liegt 150 Kilometer vor Großbritannien und 25 Kilometer vor der Nordwestküste Frankreichs. Die kleinere Kanalinsel ist Guernsey. Sie liegt 43 Kilometer vor der Nordwestküste Frankreichs. Zusammen mit weiteren kleinen Inseln bilden Jersey und Guernsey Vogteien. In englischer Sprache werden sie „Bailiwicks“ genannt.

Zwar bestehen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien historisch verwurzelte enge politische und ökonomische Beziehungen. Weder das Bailiwick of Guernsey noch das Bailiwick of Jersey gehören jedoch zum Vereinigten Königreich. Es handelt sich auch nicht um britische Kolonien, sondern um Kronbesitzungen des Vereinigten Königreichs. Staatsoberhaupt von Jersey und Guernsey ist der britische Monarch, in der Gegenwart König Charles III.

SEPAC-Marken 2026

Bei den sechs Marken handelt es sich um die SEPAC-Ausgabe von Jersey Post für das Jahr 2026. SEPAC ist die Abkürzung für „Small European Postal Administration Cooperation“, deutsch „Vereinigung kleinerer europäischer Postverwaltungen“. Jedes Jahr vereinbaren die Mitglieder der SEPAC ein gemeinsames Thema, zu dem sie Postwertzeichen veröffentlichen. 2026 lautet es: „Berühmte Sehenswürdigkeiten aus der Luft“. Gegenwärtig zählt die SEPAC 13 Mitglieder. Die acht Werte mit Sehenswürdigkeiten auf Jersey sind unsere Briefmarken des Monats im Februar 2026.