Neuheiten Februar 2026: Wohlfahrt, Politik, Blumen und Literatur

Am 5. Februar 2026 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Für die Wohlfahrtspflege zur Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.: Helferinnen und Helfer der Menschheit – 2.0 Agnes Karll, Ernst Jakob Christoffel, Eduard Zimmermann

Am 5. Februar verausgabt das Bundesministerium der Finanzen seine Wohlfahrtsmarken für das Jahr 2026. Wie 2024 (MiNr. 3811–3813) und 2025 (MiNr. 3885–3887) stehen sie unter dem Thema „Helferinnen und Helfer der Menschheit”.

Bei den Wohlfahrtsmarken handelt es sich um Zuschlagsmarken. Der Erlös kommt der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zugute. Zu ihr gehören die Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Deutsche Caritasverband (DCV), der deutsche Paritätische Gesamtverband (Der Paritätische), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW der EKD) und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST).

Eine Sondermarke zu 95-plus-40-Cent präsentiert Agnes Karll. Sie wurde am 25. März 1868 in Embsen geboren. Die Gemeinde gehört heute zum Bundesland Niedersachsen.

Als Krankenschwester gründete Karll 1903 die Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands, heute der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK). Die Organisation diente der Professionalisierung der Krankenpflege, repräsentierte Fachkräfte und etablierte Standards in der Ausbildung. Karll starb am 12. Februar 1927.

Ernst Jakob Christoffel kam am 4. September 1876 in Rheydt zur Welt, das in der Gegenwart zu Nordrhein-Westfalen gehört. Er studierte Theologie und arbeitete ab 1904 als Missionar.

Im heute türkischen Malatya baute Christoffel 1908 ein Heim für blinde sowie körperlich oder geistig behinderte Menschen und Straßenkinder auf. In den 1920er-Jahren entstanden zwei Heime in Täbris und Isfahan. Beide Städte befinden sich im heutigen Iran. Christoffel starb am 23. April 1955.

Am 4. Februar 1929 in der bayerischen Hauptstadt München geboren, arbeitete Eduard Zimmermann als Journalist und Redakteur. Im ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) moderierte er von 1964 bis 1997 die Fernsehsendung „Vorsicht, Falle! – Nepper, Schlepper, Bauernfänger” sowie von 1967 bis 1997 „Aktenzeichen XY… ungelöst”.

1976 gehörte Zimmermann zu den Initiatoren des Weißen Rings: Der in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz ansässige Verein unterstützt Opfer von Kriminalität und die Verbrechensprävention. Eduard Zimmerman starb am 19. September 2009.

Die Marken für Agnes Karll und Eduard Zimmermann können Sammler jeweils in 10er-Folienblättern auch selbstklebend erwerben (siehe Seite Ihrer DBZ 2-3/2026).

Entwurf: Detlef Behr, Porträt Agnes Karll: © BArch, R 190/ 100, Chayenn Gutowski (FB ), Bildnachweis: © DBfK

Ersttag: 5. Februar 2026

Wert: 95 + 40 Cent (Agnes Karll), 110 + 45 Cent (Ernst Jakob Christoffel), 180 + 55 Cent (Eduard Zimmermann)

Michel-Nr.: 3945 (95+40 Cent), 3946 (110+45 Cent), 3947 (180+155 Cent), 3951 (95+40 Cent selbstklebend) in FB 153, 3952 (180+155 Cent selbstklebend) in FB 154

Philotax-Nr.: 3820-3822, 3826, 3827, MH 296, MH 297

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151500136 (95 + 40 Cent), 151500137 (110 + 45 Cent), 180 +55 Cent (180 + 55 Cent), 151508587 (FB postfrisch), 008587EW5 (FB gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung:

100. Geburtstag Hans-Jochen Vogel

Mit einer Sondermarke ehrt das Bundesministerium der Finanzen den Politiker Hans-Jochen Vogel. Zwischen 1974 und 1981 war er Bundesminister der Justiz, von 1987 bis 1991 Vorsitzender der SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands).

Vogel kam am 3. Februar 1926 in Göttingen zur Welt. Heute gehört die Stadt zu Niedersachsen. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er als Soldat der Wehrmacht in Italien und geriet in Kriegsgefangenschaft. Zwischen 1946 und 1950 studierte Vogel Jura in Marburg, Hessen.

Von 1960 bis 1972 amtierte er als Oberbürgermeister von München. Dem Deutschen Bundestag gehörte Vogel von 1972 bis 1981 sowie von 1983 bis 1994 an. Nach dem Rücktritt Dietrich Stobbes übernahm Vogel vom 22. Januar 1981 bis zum 10. Mai 1981 das Amt des Oberbürgermeisters von West-Berlin.

Vogel war bis 1999 Vorsitzender des 1993 gegründeten Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie”. Er engagiert sich überparteilich und überkonfessionell für Demokratie und Toleranz sowie gegen Extremismus und Rassismus. Der Verein kooperiert mit Gedenkstätten und Zeitzeugen sowie lokalen und regionalen Initiativen. Vogel starb am 26. Juli 2020.

Entwurf: Prof- Daniela Haufe, Prof. Detlef Fiedler (Cyan), Porträtfoto: © ullstein bild – Ebner

Ersttag: 5. Februar 2026

Wert: 180 Cent

Michel-Nr.: 3948

Philotax-Nr.: 3823

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105571

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung:

Blumengruß

Bettina Walter entwarf das Motiv einer Sondermarke, die einen Blumengruß übermittelt. Sie verwendete ein mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Malerei. Im 10er-Folienblatt erscheint das Motiv auch selbstklebend (siehe Seite 4 Ihrer DBZ 2-3/2026).

Entwurf: Bettina Walter, Magnolienblüte- mit KI generierte, abstrakte Malerei © felix_brönnimann/ Adobe Stock

Ersttag: 5. Februar 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3949, 3953 (selbstklebend) in FB 155

Philotax-Nr.: 3824, 3828, MH 298

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105572, 152302034 (FB postfrisch), 002034EW5 (FB gestempelt)

Druck: Kombinierter Offset-/ Flexodruck mit Perlglanz-Effekt „Colorstream® Viola Fantasy” Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 30,00 mm Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung:

Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?

1994 veröffentlichte der Verlag Walker Books in London das Bilderbuch „Guess How Much I Love You”. Geschrieben wurde es von Sam McBratney. Anita Jeram steuerte Illustrationen bei.

In Deutschland brachte es der Sauerländer Verlag auf den Markt. Er ist in Aarau im schweizerischen Kanton Aargau ansässig. Der Titel lautet: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?”

Das Buch erzählt, wie ein erwachsener Hase sein Kind ins Bett bringt. Der kleine Hase stellt ihm die titelgebende Frage und demonstriert seine Liebe auf unterschiedliche Weise, etwa indem er auf die Entfernung von Erde und Mond verweist. Nachdem sein Kind eingeschlafen ist, flüstert der große Hase: „Bis zum Mond und wieder zurück haben wir uns lieb.”

Sam McBratney kam am 1. März 1943 in der nordirischen Hauptstadt Belfast zur Welt. Am Trinity College der Hauptstadt der Republik Irland, Dublin, studierte er Geschichte. Von 1970 bis 1990 arbeitete McBratney als Lehrer. In dieser Zeit schrieb er 23 Romane.

1993 erschien „The Chieftain’s Daughter”, „Die Tochter des Häuptlings”. McBratney starb am 18. September 2020.

1965 geboren, wuchs Anita Jeram in Portsmouth in der englischen Grafschaft Hampshire auf. An der Manchester Polytechnic studierte sie Illustration. Als Autorin verfasste sie 1991 und 1999 die Kinderbücher „Bill’s Belly Botton”, „Bill’s Bauchnabel”, sowie „Bunny, My honey”, „Du bist mein Knuddelhase”.

Entwurf: Chayenne Gutowski, Bildrechte: Guess How Much I Love You ™, © Sam McBratney and Anita Jeram 2026 Licensed by: EL Euro Lizenzen, D-80331 München, On behalf of Walker Books Ltd, London

Ersttag: 5. Februar 2026

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3950

Philotax-Nr.: 3825

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 1511055573

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung:

