Neuheiten Februar 2025: Soziale Arbeit, Karneval und Film

FĂŒr die Wohlfahrtspflege zur UnterstĂŒtzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.: Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0 – Obdachlosenhilfe, Suchthilfe, Erziehungshilfen

Zur Briefmarkenausgabe des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. Februar 2025 gehören die diesjĂ€hrigen Zuschlagsmarken fĂŒr die UnterstĂŒtzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Wie immer dient der Erlös sozialen Projekten und Organisationen Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege umfasst die Arbeiterwohlfahrt (AWO), den Deutschen Caritasverband (DCV), den deutschen ParitĂ€tischen Gesamtverband (Der ParitĂ€tische), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW der EKD) und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST).

Die neuen Wohlfahrtsmarken erscheinen unter der Überschrift „Helfer der Menschheit 2.0“. Sie behandeln die Themen „Obdachlosenhilfe“, „Suchthilfe“ und „Erziehungshilfen“.

„Helfer der Menschheit“ lautete der Titel der ersten Wohlfahrtsmarken, die am 14. Dezember 1949 auf den Markt kamen. Sie waren der katholischen Heiligen Elisabeth von ThĂŒringen (1207–1231; MiNr. 117), dem Arzt Paracelsus von Hohenheim (1492 oder 1493–1541; MiNr.118) sowie dem PĂ€dagogen und Wegbereiter des Kindergartens Friedrich Fröbel (1782–1852; MiNr. 119) gewidmet.

Außerdem zeigte ein Wert den Theologen und SozialpĂ€dagogen Johann Hinrich Wichern (1808–1881; MiNr. 120). Er grĂŒndete die Innere Mission, mit der sich die Evangelische Kirche sozialer Probleme, wie Armut und KriminalitĂ€t, annahm. Daraus ging das Diakonische Werk als Wohlfahrtsorganisation der Evangelischen Kirche hervor.

Unter dem Titel „Helfer der Menschheit 2.0“ thematisierten zum 75. JubilĂ€um der Serie „FĂŒr die Wohlfahrt“ bereits am 1. Februar 2024 drei Motive die Bereiche „Pflege“, „FlĂŒchtlingshilfe“ und „Fluthilfe“. Sie rĂŒckten Berufsgruppen in den Fokus, die kranke und alte Menschen versorgen, GeflĂŒchtete bei der Integration unterstĂŒtzen und den Opfern von Flutkatastrophen helfen.

Wer das Recht auf Wohnen nicht in Anspruch nehmen kann, benötigt UnterstĂŒtzung durch die Obdachlosenhilfe. Sie stellt NotunterkĂŒnfte zur VerfĂŒgung. Hinzu kommen sowohl stationĂ€re als auch mobile Angebote zur Verpflegung. Neben der medizinischen Betreuung sind psychologische und soziale Angebote von Bedeutung: Gelegenheiten, mit anderen zu kommunizieren und Zuwendung zu erfahren, verbessert die Lage von obdach- und wohnungslosen Personen.

Sucht- und AbhĂ€ngigkeit stellen schwere chronische Krankheiten dar. Außer den Erkrankten betreffen sie nicht nur Familienangehörige und Freunde, sondern auch Arbeitskollegen.

Um suchtkranken Menschen zu helfen, bestehen stationĂ€re und ambulante Angebote: Drogenberatungsstellen, die Vermittlung medizinischer und psychotherapeutischer Behandlung sowie Eingliederungshilfe. Zur Suchthilfe gehört auch Schadensreduzierung, z.B. in dem drogenabhĂ€ngigen Personen unbenutzte Spritzen zur VerfĂŒgung gestellt werden.

Erziehungshilfe dient dazu, Kinder und Jugendliche vor VernachlĂ€ssigung zu schĂŒtzen und ihre Entwicklung zu fördern. Um UnterstĂŒtzung bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen zu bekommen, können sich Eltern, Familien und Alleinerziehende an Erziehungsberatungsstellen wenden. In GesprĂ€chen werden Wege erarbeitet, den Alltag zu organisieren. Erziehungshilfe leisten auch Tageseinrichtungen und Wohngruppen.

Ab dem 6. Februar 2025 ist ein Zusammendruck der drei nassklebenden Wohlfahrtsmarken erhÀltlich (siehe Seite 4). Ein Folienblatt enthÀlt zehn selbstklebende Exemplare der Sondermarke zu 95 plus 40 Cent, ein weiteres zehn selbstklebende Versionen der Marke zu 180 plus 55 Cent (siehe Seite 4).

Die Wohlfahrtsmarken können Sammler nicht nur bei der Deutschen Post, sondern auch bei den MitgliedsverbĂ€nden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege bestellen. Eine Übersicht bietet die Webseite www.wohlfahrtsmarken.de.

Entwurf: Lynn Lehmann, Dennis GĂ€rtner, ZEBU Berlin

Ersttag: 6. Februar 2025

Wert: 95 + 40 Cent (Obdachlosenhilfe), 110 + 45 Cent (Suchthilfe), 180 + 55 Cent (Erziehungshilfen)

Michel-Nr.: 3885–3887; 3890–3891 (selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3760–3762, 3765–3766 (selbstklebend)

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151500120 (95 + 40 Cent), 151500122 (110 + 45 Cent), 151500121 (180 + 55 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

GrĂ¶ĂŸe: je 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Rosa, GrĂŒn (95 +40 Cent), Orange, Blau (110 + 45 Cent), Gelb, Violett (180 + 55 Cent), „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“ (alle drei Marken)

500 Jahre Wasunger Karneval

Im thĂŒringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen liegt die Stadt Wasungen. Sie zĂ€hlt etwa 5400 Einwohner. Der Wasunger Karneval wurde erstmals 1524 urkundlich erwĂ€hnt. Das 500. JubilĂ€um feiert eine Sondermarke.

Die Wasunger Karnevalssaison beginnt, wie in anderen Regionen, am 11. November um 11.11 Uhr. Sie kulminiert am Samstag vor Rosenmontag mit dem großen historischen Festumzug. An seiner Spitze lĂ€uft, anders als beim Mainzer oder Kölner Karneval, kein Prinzenpaar, sondern lediglich Prinz Karneval, flankiert von zwei Pagen. Ihnen folgen SpielmannszĂŒge und Wagen mit Bildern. Der Schlachtruf des Wasunger Karnevals lautet „Woesinge Ahoi“.

Dem Straßenkarneval gehen abendliche Veranstaltungen des Sitzungskarnevals voran. Sie setzen sich aus Musik, Tanz und BĂŒttenreden zusammen. An Weiberfastnacht, dem Donnerstag vor Aschermittwoch, findet in Wasungen der nĂ€rrische Fackelumzug statt.

Als Veranstalter des Wasunger Karnevals fungiert der Wasunger Carnevals Club e.V. Mitwirkende sind die Tanzgarde Wasungen und der Wasunger Fanfarenzug.

Entwurf: Michael Kunter

Ersttag: 6. Februar 2025

Wert: 110 Cent

Michel-Nr.: 3888

Philotax-Nr.: 3763

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105564

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

GrĂ¶ĂŸe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Punkte im Stil von Konfetti in Gelb, Blau, Rot

75. Internationale Filmfestspiele Berlin

Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, genannt „Berlinale“, prĂ€sentieren internationale Regisseure und Schauspieler neben Spielfilmen Dokumentarfilme und experimentelle Arbeiten. Außerdem diskutieren sie mit Kollegen und mit dem Publikum. Die 75. Berlinale beginnt am 13. Februar 2025 und endet zehn Tage spĂ€ter.

Das Programm der Berlinale umfasst rund 200 Filme. Im „Wettbewerb“ ermittelt eine internationale Jury die besten Werke des Jahres. Der Sieger aus etwa 20 nominierten Filmen nimmt am vorletzten Abend der Berlinale den Goldenen BĂ€ren entgegen. Der Preis bezieht sich auf das Wappen Berlins, das einen BĂ€ren zeigt.

Unter den Nominierten des Wettbewerbs werden außerdem in sieben Kategorien, wie „Bester Darsteller“ oder „Beste Regie“, Silberne BĂ€ren vergeben. Der Preis existiert seit 1956.

Nicht nur der beste Lang-, sondern auch der beste Kurzfilm erhĂ€lt einen Goldenen BĂ€ren. Das Motto des Berlinale-Nachwuchswettbewerbs lautet „Perspectives“.

Veranstalter der Berlinale ist die Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH. Gefördert wird das Festival durch die Beauftragten der Bundesregierung fĂŒr Kultur und Medien.

Entwurf: Thomas Steinacker

Ersttag: 6. Februar 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3889

Philotax-Nr.: 3764

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105531

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck BagelSecurity Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

GrĂ¶ĂŸe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Weiß, „Berlinale“

